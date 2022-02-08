В стоматологии Петербурга врач попал пятилетней пациентке шприцем в глаз

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В кабинете на приеме у врача-стоматолога в Петербурге пострадала пятилетняя пациентка. Медик готовился сделать ей местную анестезию, но девочка во время процедуры дернулась и шприц угодил ей прямо в глаз.
По информации Piter.tv, инцидент произошел вечером в среду, 9 февраля, в стоматологической клинике на улице Доблести. После того, как юной пациентке попали шприцем в глаз, у нее была диагностирована колотая рана бульбарной конъюнктивы правого глаза.
Пятилетней петербурженке оказали необходимую медицинскую помощь, после чего разрешили отправиться домой.
Сейчас в стоматологии идет проверка, сообщил телеканал «78».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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