СК Петербурга завёл уголовное дело в отношении руководителя отдела администрации Красносельского района

Сегодня, 20:34

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СК Петербурга завёл уголовное дело в отношении руководителя отдела администрации Красносельского района
Фото из открытых источников

Оперативниками экономической полиции Красносельского района Санкт-Петербурга проводится серия обысков, связанных с задержанием начальника отдела закупок администрации района. Следственные мероприятия идут на рабочем месте подозреваемого, по месту его проживания, а также в офисах ряда коммерческих структур, связанных с чиновником. Требование об этом было выдвинуто прокуратурой, после чего следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взяток.

Согласно появившейся информации, руководителя подозревают в получении денег от коммерсантов при подписании договоров по уборке территорий районных кварталов. Контракты, о которых идёт речь, заключались в середине прошлого года, сейчас определяется круг фирм, выигравших таким образом в конкурсах.

Как считает следствие, чиновник в общей сложности получил от недобросовестных подрядчиков около миллиона рублей. Глава отдела пока задержан на двое суток, дальнейшую меру пресечения изберёт суд.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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