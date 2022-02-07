СК Петербурга завёл уголовное дело в отношении руководителя отдела администрации Красносельского района

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Оперативниками экономической полиции Красносельского района Санкт-Петербурга проводится серия обысков, связанных с задержанием начальника отдела закупок администрации района. Следственные мероприятия идут на рабочем месте подозреваемого, по месту его проживания, а также в офисах ряда коммерческих структур, связанных с чиновником. Требование об этом было выдвинуто прокуратурой, после чего следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взяток.
Согласно появившейся информации, руководителя подозревают в получении денег от коммерсантов при подписании договоров по уборке территорий районных кварталов. Контракты, о которых идёт речь, заключались в середине прошлого года, сейчас определяется круг фирм, выигравших таким образом в конкурсах.
Как считает следствие, чиновник в общей сложности получил от недобросовестных подрядчиков около миллиона рублей. Глава отдела пока задержан на двое суток, дальнейшую меру пресечения изберёт суд.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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