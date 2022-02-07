Сильно не торопился: о том, что его квартиру обокрали, дознаватель из Петербурга сообщил только через две недели

Сегодня, 11:09

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Сильно не торопился: о том, что его квартиру обокрали, дознаватель из Петербурга сообщил только через две недели
Фото из открытых источников

Накануне полицейские из Невского района Северной столицы приступили к расследованию квартирной кражи, о которой узнали только через две недели после случившегося. По каким-то причинам хозяин не стал писать заявление сразу, чтобы облегчить работу правоохранителям.

Со слов заявителя, он является двадцатисемилетним старшим дознавателем военной комендатуры. Сама кража произошла ещё в январе, двадцать пятого числа. Неизвестный проник в помещение путём подбора ключей от входной двери. Несмотря на прошедший срок, мужчиной был точно определён отрезок времени длительностью менее полутора часов, во время которого из квартиры вынесли ценности. Возможно он смог определить время кражи с помощью записи видеокамеры, установленной в подъезде многоэтажки.

Список похищенного включает в себя два айфона, часы Apple Watch, серебряные часы, серебряный крест с бриллиантами, норковую шубу и триста тысяч наличными деньгами - ущерб, нанесённый дознавателю, оценивается им примерно в миллион рублей.

По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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