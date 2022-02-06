Полицейскими Петербурга были задержаны мошенники, обманывающие арендаторов жилья

Сотрудниками Северной столицы была задержана криминальная группировка, использующая популярный портал услуг по найму жилья для обмана потенциальных арендаторов. Всего в числе задержанных числятся шесть жителей Петербурга, один екатеринбуржец и один подозреваемый, проживающий в Ленинградской области.

Для обмана «клиентов» мужчинами была разработана хитроумная схема: для начала они снимали посуточное жильё, фотографировали его, а затем выкладывали объявление о сдаче квартир в аренду используя интернет-сайт. Чтобы предложения выглядели более достоверно, участники аферы делали фотомонтаж, используя поддельные адресные таблички и подчищая снимки. При проверке объявлений сотрудниками службы безопасности сервиса злоумышленники принимали участие в видеоконференциях, используя фальшивые документы на жильё и меняя внешность при помощи париков, накладных бород и усов.

Пройдя проверку, мошенники просили администрацию портала в виде исключения разрешить перевод денег за сделку напрямую от желающих снять квартиры. После этого мужчины сообщали арендатором о необходимости полной оплаты за "предоставляемое" жильё, а затем сразу обналичивали поступившие на счета средства. В дальнейшем злоумышленники под надуманными предлогами отменяли бронь и вновь выставляли квартиры для просмотра.

Сейчас, согласно информации, которой располагают «Невские новости», вся преступная группа задержана. Помимо поддельных документов, средств маскировки и фальшивых табличек с адресами у них обнаружено триста семьдесят сим-карт. Всего в рамках уголовного дела проходит около восьмидесяти потерпевших.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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