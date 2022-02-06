Полицейскими Петербурга были задержаны мошенники, обманывающие арендаторов жилья

Сегодня, 16:34

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Полицейскими Петербурга были задержаны мошенники, обманывающие арендаторов жилья
Фото из открытых источников

Сотрудниками Северной столицы была задержана криминальная группировка, использующая популярный портал услуг по найму жилья для обмана потенциальных арендаторов. Всего в числе задержанных числятся шесть жителей Петербурга, один екатеринбуржец и один подозреваемый, проживающий в Ленинградской области.

Для обмана «клиентов» мужчинами была разработана хитроумная схема: для начала они снимали посуточное жильё, фотографировали его, а затем выкладывали объявление о сдаче квартир в аренду используя интернет-сайт. Чтобы предложения выглядели более достоверно, участники аферы делали фотомонтаж, используя поддельные адресные таблички и подчищая снимки. При проверке объявлений сотрудниками службы безопасности сервиса злоумышленники принимали участие в видеоконференциях, используя фальшивые документы на жильё и меняя внешность при помощи париков, накладных бород и усов.

Пройдя проверку, мошенники просили администрацию портала в виде исключения разрешить перевод денег за сделку напрямую от желающих снять квартиры. После этого мужчины сообщали арендатором о необходимости полной оплаты за "предоставляемое" жильё, а затем сразу обналичивали поступившие на счета средства. В дальнейшем злоумышленники под надуманными предлогами отменяли бронь и вновь выставляли квартиры для просмотра.

Сейчас, согласно информации, которой располагают «Невские новости», вся преступная группа задержана. Помимо поддельных документов, средств маскировки и фальшивых табличек с адресами у них обнаружено триста семьдесят сим-карт. Всего в рамках уголовного дела проходит около восьмидесяти потерпевших.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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