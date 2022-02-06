В Москве свел счеты с жизнью бывший генерал-майор милиции

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие...Подробнее
Причиной этого поступка, предположительно стало онкологическое заболевание, которым он страдал.
По информации предоставленной осведомленным сотрудником правоохранительных органов Москвы, свел счеты с жизнью экс-первый заместитель руководителя экспертно-криминалистического центра при Министерстве внутренних дел Российской Федерации.
Также он рассказал о том, что генерал майор МВД в отставке был обнаружен мертвым в собственной квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов по Хорошевскому шоссе. Покойный работал на должности заместителя руководителя экспертно-криминалистического центра. Близкие к экс-генерал-майору люди указывают на то, что причиной такого непростого поступка могло послужить тяжелое онкологическое заболевание, которым он страдал в последнее время.
Первой обнаружила тело бывшего высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов его собственная супруга. Полиция по данному факту начала проводить проверку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие...Подробнее
Пользователи форума Reddit спорят о том, имелся ли факт непристойного поведения спортсмена из США по отношению к...Подробнее
В России сохранится высокий уровень инфляции, предполагает председатель правления Сбера Герман Греф. Поэтому тем, кто...Подробнее
Петербуржцы еще в конце 2021 года убедились в том, что заявление губернатора Александра Беглова относительно готовности...Подробнее
Истребитель F-15 ВВС США был перехвачен российским Су-30СМ в небе над Сирией. Американский боевой самолет, по всей...Подробнее
Власти Северной столицы пытаются создать атмосферу позитивной повестки в Сети. При этом 18 из 25 профильных чиновников...Подробнее
Студентка Марина рассказала о своих источниках вдохновения для создания популярного ролика о заснеженном Петербурге...Подробнее
В Сети появилась информация о планирующемся строительстве в Курортном районе Петербурга элитного клуба для губернатора...Подробнее
Сотрудниками петербургской Росгвардии был задержан мужчина, который хорошо отдохнув в сетевом ресторане, вместо оплаты...Подробнее
Губернатор Петербурга Александр Беглов стал одним из героев выпуска программы Ксении Собчак. Телеведущая и журналист...Подробнее
Комментировать