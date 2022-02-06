В Москве свел счеты с жизнью бывший генерал-майор милиции

Сегодня, 09:29

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В Москве свел счеты с жизнью бывший генерал-майор милиции
Фото из открытых источников

Причиной этого поступка, предположительно стало онкологическое заболевание, которым он страдал.

По информации предоставленной осведомленным сотрудником правоохранительных органов Москвы, свел счеты с жизнью экс-первый заместитель руководителя экспертно-криминалистического центра при Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

Также он рассказал о том, что генерал майор МВД в отставке был обнаружен мертвым в собственной квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов по Хорошевскому шоссе. Покойный работал на должности заместителя руководителя экспертно-криминалистического центра. Близкие к экс-генерал-майору люди указывают на то, что причиной такого непростого поступка могло послужить тяжелое онкологическое заболевание, которым он страдал в последнее время.

Первой обнаружила тело бывшего высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов его собственная супруга. Полиция по данному факту начала проводить проверку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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В Москве свел счеты с жизнью бывший генерал-майор милиции

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