Винные пары сподвигли жителя Петербурга напасть на погрузчик. Трезветь агрессору пришлось в полиции

Сегодня, 15:19

0

Image 16+
Винные пары сподвигли жителя Петербурга напасть на погрузчик. Трезветь агрессору пришлось в полиции
Фото из открытых источников

Неизвестно, чем руководствовался нетрезвый петербуржец, нападая с куском трубы на ни в чём неповинный погрузчик, но пострадавшая в результате его действий техника надолго не вернётся в строй. Сам акт вандализма произошёл сегодня около пяти утра, когда водитель Volvo L-20D-P отошёл на перерыв, прервав уборку снега.

Проходившего мимо мужчину настолько расстроил вид неработающей спецтехники, что, вооружившись найденным отрезком трубы, он стал крушить её самым варварским образом. В списке нанесённых повреждений значатся разбитые фары, приборная панель, стёкла кабины и ряд дополнительного оборудования.

Экзекуцию прервал приехавший на место патруль Росгвардии. Буйного гражданина доставили в двадцать восьмой отдел полиции для выяснения мотивов столь эксцентричного поступка. Однако для этого полицейским необходимо будет дождаться момента, когда он придёт в более адекватное состояние.

 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Винные пары сподвигли жителя Петербурга напасть на погрузчик. Трезветь агрессору пришлось в полиции

Сегодня, 15:19

У предпринимателя из Санкт-Петербурга угнали дорогой автомобиль для того, чтобы послушать музыку

Сегодня, 13:54

В Петербурге вновь стрельба: оружие - газовое, цель – сосед, причина – скандал

Сегодня, 10:54

В Ленинградской области задержан безработный, перевозивший наркотики в каршеринговой машине

Вчера, 16:44

Вместо оплаты счёта посетитель петербургского ресторана начал угрожать официантам ножом

Вчера, 11:19

В Ленинградской области на мужчину напали с пистолетом ради десяти тысяч рублей

4-02-2022, 14:24

Соседский конфликт в Ленинградской области закончился стрельбой и самоубийством

3-02-2022, 10:39

Молодой петербуржец попал в больницу с черепно-мозговой травмой в результате падения глыбы льда с крыши

2-02-2022, 19:14

В Ленинградской области водитель поплатился жизнью за обгон в неположенном месте

1-02-2022, 19:54

Выпавший из окна петербуржец упал на проходившую мимо девочку

1-02-2022, 15:04

Петербургский таксист заплатит 150 тысяч штрафа за стрельбу по маршрутке

31-01-2022, 18:59

В Москве школьница выпала с балкона 22-го этажа и осталась жива

31-01-2022, 00:24

В Петербурге из перевернувшегося в результате ДТП автомобиля ребёнок выпал на дорогу

30-01-2022, 11:59

Власти Петербурга опровергли вчерашние извещения об учебной эвакуации горожан

29-01-2022, 23:14

На Софийской улице Санкт-Петербурга произошла массовая авария, в которой травмы получил ребенок

29-01-2022, 10:34

Петербургский бизнесмен Александр Коновалов задержан полицией

28-01-2022, 20:14

В Ленинградской области мать избила ребёнка молотком

28-01-2022, 11:44

Мошенники развели на миллионы консультанта Минфина России

27-01-2022, 17:44

Петербургская прокуратура запросила 15-летнего наказания бывшим полицейским, убившим пенсионера

27-01-2022, 16:29

Задержаны «родственники», обманувшие на миллион рублей петербургских пенсионерок

27-01-2022, 13:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля

5-02-2022, 16:34

0

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие...

Подробнее
Сбербанк предупредил всех граждан в России, кто оставляет свои деньги на банковской карте

Сбербанк предупредил всех граждан в России, кто оставляет свои деньги на банковской карте

Вчера, 10:44

0

В России сохранится высокий уровень инфляции, предполагает председатель правления Сбера Герман Греф. Поэтому тем, кто...

Подробнее
США начинают серийное производство новой ядерной бомбы

США начинают серийное производство новой ядерной бомбы

5-02-2022, 08:54

0

Весной Соединенные Штаты начнут производить новые ядерные авиабомбы B61-12. Это усовершенствованная версия орудий...

Подробнее
Инвалиды-колясочники возмущены плохой уборкой снега в Петербурге

Инвалиды-колясочники возмущены плохой уборкой снега в Петербурге

Сегодня, 12:52

0

Петербуржцы еще в конце 2021 года убедились в том, что заявление губернатора Александра Беглова относительно готовности...

Подробнее
Bloomberg: США попали в зависимость от дизтоплива из РФ

Bloomberg: США попали в зависимость от дизтоплива из РФ

5-02-2022, 00:19

0

Зависимость Америки этой зимой от российского дизельного топлива значительно увеличилась, сообщает агентство Bloomberg....

Подробнее
На одном из мусорных полигонов НЭО произошел пожар

На одном из мусорных полигонов НЭО произошел пожар

4-02-2022, 19:14

0

Пожар произошел на мусорной площадке МБПО-2 в Петербурге. Она находится в пользовании «Невского экологического...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Смольный борется с критикой удалением комментариев «ВКонтакте»

Смольный борется с критикой удалением комментариев «ВКонтакте»

5-02-2022, 16:53

0

Власти Северной столицы пытаются создать атмосферу позитивной повестки в Сети. При этом 18 из 25 профильных чиновников...

Подробнее
«Похороны» «Метростроя» преждевременны: компания продолжает бороться со Смольным в судах

«Похороны» «Метростроя» преждевременны: компания продолжает бороться со Смольным в судах

4-02-2022, 18:19

0

По заявлению юристов «Метростроя», Смольный напрямую причастен к банкротству предприятия. Но власти не соглашаются с...

Подробнее
«Попытка самостоятельно выразить накипевшие эмоции»: героиня клипа об уборке снега в Петербурге рассказала про съемки

«Попытка самостоятельно выразить накипевшие эмоции»: героиня клипа об уборке снега в Петербурге рассказала про съемки

Вчера, 19:14

0

Студентка Марина рассказала о своих источниках вдохновения для создания популярного ролика о заснеженном Петербурге...

Подробнее
Виктор Ларсаев возмущен возможным строительством элитного клуба для Беглова на территории «Горской»

Виктор Ларсаев возмущен возможным строительством элитного клуба для Беглова на территории «Горской»

5-02-2022, 22:23

0

В Сети появилась информация о планирующемся строительстве в Курортном районе Петербурга элитного клуба для губернатора...

Подробнее