Винные пары сподвигли жителя Петербурга напасть на погрузчик. Трезветь агрессору пришлось в полиции

Неизвестно, чем руководствовался нетрезвый петербуржец, нападая с куском трубы на ни в чём неповинный погрузчик, но пострадавшая в результате его действий техника надолго не вернётся в строй. Сам акт вандализма произошёл сегодня около пяти утра, когда водитель Volvo L-20D-P отошёл на перерыв, прервав уборку снега.

Проходившего мимо мужчину настолько расстроил вид неработающей спецтехники, что, вооружившись найденным отрезком трубы, он стал крушить её самым варварским образом. В списке нанесённых повреждений значатся разбитые фары, приборная панель, стёкла кабины и ряд дополнительного оборудования.

Экзекуцию прервал приехавший на место патруль Росгвардии. Буйного гражданина доставили в двадцать восьмой отдел полиции для выяснения мотивов столь эксцентричного поступка. Однако для этого полицейским необходимо будет дождаться момента, когда он придёт в более адекватное состояние.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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