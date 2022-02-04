У предпринимателя из Санкт-Петербурга угнали дорогой автомобиль для того, чтобы послушать музыку

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
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Сегодня ночью в петербургскую полицию обратился сорокашестилетний генеральный директор одной из коммерческих структур города, заявив о попытке угона принадлежащего ему автомобиля Hyundai Santa Fe стоимостью 2,3 миллиона рублей.
С его слов, происшествие произошло в период с ночи с пятого до вечера шестого февраля. Автовладелец поставил машину на сигнализацию и оставил её на проезжей части под окнами многоэтажки на Нерчинской улице, после чего отправился домой. В одиннадцать вечера следующего дня хозяин заметил, что автомобиль исчез.
Выбежав на улицу, коммерсант обнаружил его с другой стороны дома. Салон был открыт, работал двигатель, а из колонок звучала музыка. Возле машины никого не было.
Полиция возбудила дело по факту попытки кражи в особо крупном размере.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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