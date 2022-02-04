У предпринимателя из Санкт-Петербурга угнали дорогой автомобиль для того, чтобы послушать музыку

Сегодня ночью в петербургскую полицию обратился сорокашестилетний генеральный директор одной из коммерческих структур города, заявив о попытке угона принадлежащего ему автомобиля Hyundai Santa Fe стоимостью 2,3 миллиона рублей.

С его слов, происшествие произошло в период с ночи с пятого до вечера шестого февраля. Автовладелец поставил машину на сигнализацию и оставил её на проезжей части под окнами многоэтажки на Нерчинской улице, после чего отправился домой. В одиннадцать вечера следующего дня хозяин заметил, что автомобиль исчез.

Выбежав на улицу, коммерсант обнаружил его с другой стороны дома. Салон был открыт, работал двигатель, а из колонок звучала музыка. Возле машины никого не было.

Полиция возбудила дело по факту попытки кражи в особо крупном размере.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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