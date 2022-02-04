В Петербурге вновь стрельба: оружие - газовое, цель – сосед, причина – скандал

Сегодня, 10:54

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В Петербурге вновь стрельба: оружие - газовое, цель – сосед, причина – скандал
Фото из открытых источников

По сообщению источника «Невских новостей» в правоохранительных органах, накануне ночью полицейские Северной столицы приняли заявление от пострадавшего в результате соседского конфликта жителя Санкт-Петербурга.

В очередной раз, не найдя нужных слов, ещё один стремящийся доказать свою правоту в бытовом споре горожанин решил усилить аргументацию тем, что попалось под руку. Попался газовый пистолет, из которого он и выпалил в лицо оппоненту.

Пострадавший петербуржец сам добрался до травмпункта, где врачи перечислили ему итоги неприятной беседы: сломанный нос, конъюктивит глаз и гематома на затылке. Мужчине оказали необходимую медпомощь и отпустили домой.

По поводу произошедшего инцидента пострадавший обратился в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали пятидесятидвухлетнего обидчика и забрали его в отделение. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Кстати, стрелявший ранее уже имел проблемы с законом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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