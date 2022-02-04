В Ленинградской области задержан безработный, перевозивший наркотики в каршеринговой машине

Накануне в Рапполово сотрудниками полиции для проверки был остановлен каршеринговый «Ниссан», за рулём которого сидел сорокатрёхлетний безработный петербуржец. По некоторым сведениям, интерес, проявленный к водителю полицейскими, был не случайным.

Во время досмотра салона автомобиля правоохранители обнаружили лежащий на полу позади водительского сидения упакованный в полиэтиленовую плёнку брикет и две коричневые пластины в пакете. Проведённая позже экспертиза показала, что находка является наркотическим веществом растительного происхождения. Вес запрещённого груза составил около ста девяноста грамм.

По сообщению руководства регионального отделения МВД, на наркоперевозчика составлен административный протокол. Мужчину задержали, полицейские решают вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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