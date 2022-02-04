В Ленинградской области задержан безработный, перевозивший наркотики в каршеринговой машине

Сегодня, 16:44

0

Image 16+
В Ленинградской области задержан безработный, перевозивший наркотики в каршеринговой машине
Фото из открытых источников

Накануне в Рапполово сотрудниками полиции для проверки был остановлен каршеринговый «Ниссан», за рулём которого сидел сорокатрёхлетний безработный петербуржец. По некоторым сведениям, интерес, проявленный к водителю полицейскими, был не случайным.

Во время досмотра салона автомобиля правоохранители обнаружили лежащий на полу позади водительского сидения упакованный в полиэтиленовую плёнку брикет и две коричневые пластины в пакете. Проведённая позже экспертиза показала, что находка является наркотическим веществом растительного происхождения. Вес запрещённого груза составил около ста девяноста грамм.

По сообщению руководства регионального отделения МВД, на наркоперевозчика составлен административный протокол. Мужчину задержали, полицейские решают вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Ленинградской области задержан безработный, перевозивший наркотики в каршеринговой машине

Сегодня, 16:44

Вместо оплаты счёта посетитель петербургского ресторана начал угрожать официантам ножом

Сегодня, 11:19

В Ленинградской области на мужчину напали с пистолетом ради десяти тысяч рублей

4-02-2022, 14:24

Соседский конфликт в Ленинградской области закончился стрельбой и самоубийством

3-02-2022, 10:39

Молодой петербуржец попал в больницу с черепно-мозговой травмой в результате падения глыбы льда с крыши

2-02-2022, 19:14

В Ленинградской области водитель поплатился жизнью за обгон в неположенном месте

1-02-2022, 19:54

Выпавший из окна петербуржец упал на проходившую мимо девочку

1-02-2022, 15:04

Петербургский таксист заплатит 150 тысяч штрафа за стрельбу по маршрутке

31-01-2022, 18:59

В Москве школьница выпала с балкона 22-го этажа и осталась жива

31-01-2022, 00:24

В Петербурге из перевернувшегося в результате ДТП автомобиля ребёнок выпал на дорогу

30-01-2022, 11:59

Власти Петербурга опровергли вчерашние извещения об учебной эвакуации горожан

29-01-2022, 23:14

На Софийской улице Санкт-Петербурга произошла массовая авария, в которой травмы получил ребенок

29-01-2022, 10:34

Петербургский бизнесмен Александр Коновалов задержан полицией

28-01-2022, 20:14

В Ленинградской области мать избила ребёнка молотком

28-01-2022, 11:44

Мошенники развели на миллионы консультанта Минфина России

27-01-2022, 17:44

Петербургская прокуратура запросила 15-летнего наказания бывшим полицейским, убившим пенсионера

27-01-2022, 16:29

Задержаны «родственники», обманувшие на миллион рублей петербургских пенсионерок

27-01-2022, 13:34

В Воронеже пьяный американец избил российского полицейского

26-01-2022, 14:04

Росгвардейцы спасли жителя Петербурга во время пожара

26-01-2022, 13:39

В Ленинградской области продолжаются поиски ребёнка, провалившегося под лёд

25-01-2022, 14:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля

3-02-2022, 23:29

0

Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....

Подробнее
Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля

Вчера, 16:34

0

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие...

Подробнее
Правительство предупредило: всех пенсионеров РФ ждет новая беда во втором полугодии

Правительство предупредило: всех пенсионеров РФ ждет новая беда во втором полугодии

4-02-2022, 16:39

0

Российские пенсионеры могут испытать новый финансовый кризис из-за продолжающегося роста инфляции — об этом сообщили...

Подробнее
Стоимость строительства одного койко-места в новом корпусе Боткинской больницы в 10 раз превышает среднюю по Петербургу 

Стоимость строительства одного койко-места в новом корпусе Боткинской больницы в 10 раз превышает среднюю по Петербургу 

4-02-2022, 15:57

0

Скорее всего кредитные махинации Смольного «опустошат» карманы петербуржцев на миллиарды рублей власти города решили...

Подробнее
Эксперт Виноградов указал на незаконное складирование петербургского мусора в Ленобласти

Эксперт Виноградов указал на незаконное складирование петербургского мусора в Ленобласти

4-02-2022, 12:01

0

Петербургский мусор «загадочным образом» начал оседать на нелегальных свалках в Ленобласти при содействии компании «Эко...

Подробнее
В Ленинградской области на мужчину напали с пистолетом ради десяти тысяч рублей

В Ленинградской области на мужчину напали с пистолетом ради десяти тысяч рублей

4-02-2022, 14:24

0

Сегодня пресс-служба регионального главка МВД сообщила детали происшествия, которое произошло вечером второго февраля в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Смольный выплатит предприятиям из петербургского «снежного картеля» более 8 миллиардов рублей

Смольный выплатит предприятиям из петербургского «снежного картеля» более 8 миллиардов рублей

3-02-2022, 19:38

0

На уборку Северной столицы в первые полгода будет выделено 8,12 миллиардов рублей. Контракты уже распределены между...

Подробнее
На одном из мусорных полигонов НЭО произошел пожар

На одном из мусорных полигонов НЭО произошел пожар

4-02-2022, 19:14

0

Пожар произошел на мусорной площадке МБПО-2 в Петербурге. Она находится в пользовании «Невского экологического...

Подробнее
Bloomberg: США попали в зависимость от дизтоплива из РФ

Bloomberg: США попали в зависимость от дизтоплива из РФ

Вчера, 00:19

0

Зависимость Америки этой зимой от российского дизельного топлива значительно увеличилась, сообщает агентство Bloomberg....

Подробнее
Смольный борется с критикой удалением комментариев «ВКонтакте»

Смольный борется с критикой удалением комментариев «ВКонтакте»

Вчера, 16:53

0

Власти Северной столицы пытаются создать атмосферу позитивной повестки в Сети. При этом 18 из 25 профильных чиновников...

Подробнее