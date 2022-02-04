Вместо оплаты счёта посетитель петербургского ресторана начал угрожать официантам ножом

Сотрудниками петербургской Росгвардии был задержан мужчина, который хорошо отдохнув в сетевом ресторане, вместо оплаты съеденного ужина стал угрожать ножом его сотрудникам. Об этом сообщили представители пресс-службы Главного управления Росгвардии по региону.

Инцидент произошёл накануне вечером в заведении общепита, расположенном на проспекте Мира в Петроградском районе Северной столицы. Поев, один из посетителей отправился к выходу, проигнорировав принесённый ему счёт. При попытке остановить любителя бесплатной еды, тот достал нож.

Заметив проезжающих мимо здания Росгвардейцев, охранник заведения остановил патрульную машину и указал стражам порядка на удаляющегося гурмана.

Как сообщают "Невские новости", мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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