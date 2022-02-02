В Ленинградской области на мужчину напали с пистолетом ради десяти тысяч рублей

Сегодня, 14:24

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В Ленинградской области на мужчину напали с пистолетом ради десяти тысяч рублей
Фото из открытых источников

Сегодня пресс-служба регионального главка МВД сообщила детали происшествия, которое произошло вечером второго февраля в Пикалёво Ленинградской области.

Из поступившего в районную полицию сообщения правоохранителям стало известно, что около девяти вечера неизвестные путём угроз с применением предмета, похожего на пистолет, насильно посадили в иномарку мужчину и увезли в неизвестном направлении.

Уже ночью указанный автомобиль был обнаружен и остановлен сотрудниками ГИБДД возле деревни Батьково. При проверке выяснилось, что сидевший за рулём двадцативосьмилетний водитель ранее был неоднократно судим. Помимо него в салоне находились ещё два человека. Осмотрев машину, полицейские обнаружили два пневматических пистолета Макарова, три шприца, наручники и металлическую ложку с остатками вещества белого цвета.

Позже один из пассажиров написал заявление о том, что двое неизвестных, угрожая пистолетом, заставили его сесть в автомобиль и перевести на банковскую карту водителя десять тысяч рублей.

По факту совершённых разбойных действий заведено уголовное дело, подозреваемых задержали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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