Соседский конфликт в Ленинградской области закончился стрельбой и самоубийством

Шестидесятисемилетний житель одного из многоквартирных домов города Мурино Ленинградской области, неоднократно конфликтовавший с соседями, стал донимать их шумом. Мужчина записал звук работающего перфоратора и включал его через колонки, предварительно положенные на пол.

Во время очередного «концерта» сосед, живущий снизу, позвонил в дверь "нехорошей" квартиры, пытаясь угомонить обидчика. Хозяин открыл, но вышел на порог с ружьём в руках, после чего выстрелил из обоих стволов в сторону незваного гостя. Тот чудом успел увернуться, отделавшись лишь ранением плеча. После этого буйный муринец вернулся к себе, захлопнув дверь.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции не могли попасть в квартиру подозреваемого до тех пор, пока вызванный на место происшествия сын стрелка не открыл дверь своим ключом. Войдя внутрь, правоохранители обнаружили труп хозяина, прострелившего себе грудь. При обыске полицейские нашли ещё одно ружьё и муляж гранаты. Несмотря на явную неадекватность мужчины, всё огнестрельное оружие оказалось зарегистрированным.

Сейчас следственные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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