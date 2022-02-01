Молодой петербуржец попал в больницу с черепно-мозговой травмой в результате падения глыбы льда с крыши

«Невские новости» сообщили сегодня о деталях инцидента, который произошёл накануне в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. По информации правоохранительных органов, на двадцатисемилетнего жителя Северной столицы упал кусок льда, когда он проходил мимо многоэтажного дома.

Вызванные на место происшествия медики доставили пострадавшего в больницу. Там у молодого человека выявили сотрясение головного мозга и закрытую ЧМТ. На данный момент петербуржец находится в медучреждении, врачами его состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что ранее подобный случай произошёл в Адмиралтейском районе. Там в результате падения ледяной глыбы погибла собака, которую вывела на прогулку несовершеннолетняя хозяйка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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