В Ленинградской области водитель поплатился жизнью за обгон в неположенном месте

Вчера, 19:54

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В Ленинградской области водитель поплатился жизнью за обгон в неположенном месте
Фото из открытых источников

Два человека пострадали в результате ДТП на трассе в Бокситогорском районе Ленинградской области. Виновник аварии погиб на месте, второму пострадавшему потребовалась помощь врачей.

По уточнённым данным, сорокасемилетний мужчина на иномарке начал совершать запрещённый манёвр, но потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где его автомобиль столкнулся с «Газелью», за которой двигались два самосвала. Водители большегрузов попытались затормозить, однако сразу остановиться не смогли. В итоге произошло ещё одно столкновение трёх транспортных средств.

После удара не пристёгнутый водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм. Подъехавшая к месту происшествия бригада скорой оказала медицинскую помощь мужчине, сидевшему за рулём «Газели».

Произошедшее ДТП на полтора часа парализовало движение по трассе. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

 

 
 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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