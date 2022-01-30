Выпавший из окна петербуржец упал на проходившую мимо девочку

Сегодня, 15:04

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Выпавший из окна петербуржец упал на проходившую мимо девочку
Фото из открытых источников

По сообщениям очевидцев, сегодня примерно в половине десятого утра из окна дома, расположенного на Комендантском проспекте, выпал мужчина. При падении он травмировал девочку, которая в этот момент проходила с мамой мимо многоэтажки.

На место происшествия свидетели вызвали бригаду скорой помощи. Туда же прибыл и наряд полиции. При первичном осмотре медики выявили у ребёнка возможный перелом ноги. Девочка находилась в сознании, но жаловалась на онемение конечности. Пострадавшую экстренно отправили в больницу.

В результате полученных повреждений упавший мужчина скончался на месте. На вид ему около шестидесяти лет. Личность погибшего устанавливается.

 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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