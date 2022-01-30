Выпавший из окна петербуржец упал на проходившую мимо девочку

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости
Понедельник, 31 января, с высокой степенью вероятности, начнётся с чрезвычайно плохой новости, касающейся положения с...Подробнее
По сообщениям очевидцев, сегодня примерно в половине десятого утра из окна дома, расположенного на Комендантском проспекте, выпал мужчина. При падении он травмировал девочку, которая в этот момент проходила с мамой мимо многоэтажки.
На место происшествия свидетели вызвали бригаду скорой помощи. Туда же прибыл и наряд полиции. При первичном осмотре медики выявили у ребёнка возможный перелом ноги. Девочка находилась в сознании, но жаловалась на онемение конечности. Пострадавшую экстренно отправили в больницу.
В результате полученных повреждений упавший мужчина скончался на месте. На вид ему около шестидесяти лет. Личность погибшего устанавливается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Понедельник, 31 января, с высокой степенью вероятности, начнётся с чрезвычайно плохой новости, касающейся положения с...Подробнее
Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший в свое время дефолт 1998 года, предупреждает граждан в РФ,...Подробнее
Скоро на продовольственные товары в Российской Федерации начнётся очередное повышение цен. Случится это неприятное...Подробнее
Уровень угрозы войныва Украине оценивается как максимально высокий. Международный центр стратегической разведки ICSI,...Подробнее
Несколько часов назад ударный дрон ВВС США, появившийся в округе Самарра иракской провинции Салах-эд-Дин, из-за...Подробнее
В Петербурге коммунальные службы не справились с уборкой города от снега и льда. Чиновники Комблага провалили мусорную...Подробнее
Представители администрации губернатора Петербурга Александра Беглова пообещали разобраться с проблемами при вывозе...Подробнее
По сообщению администрации Центрального района Санкт-Петербурга, расклеенные неизвестными лицами объявления о якобы...Подробнее
Система получения контрактов на уборку снега управляющими компаниями должна быть изменена. Такое заявление сделал...Подробнее
Отсутствие комплексной политики Смольного привело к оттоку молодежи из Санкт-Петербурга, о чем свидетельствует...Подробнее
Комментировать