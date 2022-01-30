Петербургский таксист заплатит 150 тысяч штрафа за стрельбу по маршрутке

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Таксист Александр Смирнов, обстрелявший из пневматического пистолета маршрутку, заполненную пассажирами, будет вынужден заплатить штраф в размере ста пятидесяти тысяч рублей согласно решению Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга. О вынесенном ему приговоре сообщили сегодня в объединённой пресс-службе судов города.
Напомним, что в разряд обвиняемых мужчина попал после прошлогоднего ноябрьского инцидента, когда снимая накопившееся моральное напряжение он открыл стрельбу из пневматики по маршрутке, с которой не поделил дорогу. Помимо повреждения водительского окна микроавтобуса Смирнов создал ситуацию, поставившую под угрозу жизни и здоровье находившихся в нём людей.
Стрелка задержали уже на следующий день и отправили под домашний арест. Общая сумма штрафа за его действия составила двести тысяч, однако суд уменьшил её, учтя срок изоляции.
Теперь таксисту вновь придётся усердно трудиться, чтобы расплатиться за свою вспыльчивость.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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