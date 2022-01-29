В Москве школьница выпала с балкона 22-го этажа и осталась жива

Юная девушка перед падением была на балконе с двумя подругами.

Во время вечеринки с друзьями, в доме на Загорьевской улице, пятнадцатилетняя школьница вышла на балкон и вывалилась с него. Находившиеся рядом с ней двое ее подруг утверждают, что все произошло совершенно случайно, и они пытались удержать потерпевшую, но не хватило сил. Пролетев 22 этажа, девушка упала в большой сугроб.

Как ни странно, но, пролетев более шестидесяти метров, школьница не получила ни одной травмы, представляющей опасность для ее жизни. Медики выявили лишь закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга, травмы живота, а также несколько ушибов.

При проведении лабораторных исследований в крови потерпевшей обнаружен алкоголь. В прошлом девушка однажды пыталась свести счеты с жизнью, по причине чего была поставлена на психиатрический учет и регулярно проходила занятия с психологом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700