В Москве школьница выпала с балкона 22-го этажа и осталась жива

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Юная девушка перед падением была на балконе с двумя подругами.
Во время вечеринки с друзьями, в доме на Загорьевской улице, пятнадцатилетняя школьница вышла на балкон и вывалилась с него. Находившиеся рядом с ней двое ее подруг утверждают, что все произошло совершенно случайно, и они пытались удержать потерпевшую, но не хватило сил. Пролетев 22 этажа, девушка упала в большой сугроб.
Как ни странно, но, пролетев более шестидесяти метров, школьница не получила ни одной травмы, представляющей опасность для ее жизни. Медики выявили лишь закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга, травмы живота, а также несколько ушибов.
При проведении лабораторных исследований в крови потерпевшей обнаружен алкоголь. В прошлом девушка однажды пыталась свести счеты с жизнью, по причине чего была поставлена на психиатрический учет и регулярно проходила занятия с психологом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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