В Петербурге из перевернувшегося в результате ДТП автомобиля ребёнок выпал на дорогу

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося накануне вечером на проспекте Косыгина, в результате которого из перевернувшейся иномарки на проезжую часть выпал ребёнок.

Как сообщили очевидцы происшествия, двигавшийся в сторону Янино Mitsubishi ASX на полной скорости въехал в яму на дороге, после чего автомобиль снесло в кювет, и он перевернулся на бок. В салоне иномарки находились пять человек – водитель, пассажир и трое несовершеннолетних. При опрокидывании авто одного из них выбросило на дорогу.

К счастью, ДТП обошлось без жертв. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели пострадавших. У выпавшего из машины ребёнка диагностировали ушибы, состоянию его здоровья ничего не угрожает. Всех участников аварии отправили в больницу на диагностику. По предварительным данным, менее всех повезло взрослому пассажиру иномарки - он получил травмы средней тяжести. Дети находились в спецкреслах, поэтому сильно не пострадали.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Предварительно, инцидент произошёл вследствие неудовлетворительного состояния дорожного полотна.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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