В Петербурге из перевернувшегося в результате ДТП автомобиля ребёнок выпал на дорогу

Сегодня, 11:59

0

Image 16+
В Петербурге из перевернувшегося в результате ДТП автомобиля ребёнок выпал на дорогу
Фото из открытых источников

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося накануне вечером на проспекте Косыгина, в результате которого из перевернувшейся иномарки на проезжую часть выпал ребёнок.

Как сообщили очевидцы происшествия, двигавшийся в сторону Янино Mitsubishi ASX на полной скорости въехал в яму на дороге, после чего автомобиль снесло в кювет, и он перевернулся на бок. В салоне иномарки находились пять человек – водитель, пассажир и трое несовершеннолетних. При опрокидывании авто одного из них выбросило на дорогу.

К счастью, ДТП обошлось без жертв. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели пострадавших. У выпавшего из машины ребёнка диагностировали ушибы, состоянию его здоровья ничего не угрожает. Всех участников аварии отправили в больницу на диагностику. По предварительным данным, менее всех повезло взрослому пассажиру иномарки - он получил травмы средней тяжести. Дети находились в спецкреслах, поэтому сильно не пострадали.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Предварительно, инцидент произошёл вследствие неудовлетворительного состояния дорожного полотна.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Петербурге из перевернувшегося в результате ДТП автомобиля ребёнок выпал на дорогу

Сегодня, 11:59

Власти Петербурга опровергли вчерашние извещения об учебной эвакуации горожан

Вчера, 23:14

На Софийской улице Санкт-Петербурга произошла массовая авария, в которой травмы получил ребенок

Вчера, 10:34

Петербургский бизнесмен Александр Коновалов задержан полицией

28-01-2022, 20:14

В Ленинградской области мать избила ребёнка молотком

28-01-2022, 11:44

Мошенники развели на миллионы консультанта Минфина России

27-01-2022, 17:44

Петербургская прокуратура запросила 15-летнего наказания бывшим полицейским, убившим пенсионера

27-01-2022, 16:29

Задержаны «родственники», обманувшие на миллион рублей петербургских пенсионерок

27-01-2022, 13:34

В Воронеже пьяный американец избил российского полицейского

26-01-2022, 14:04

Росгвардейцы спасли жителя Петербурга во время пожара

26-01-2022, 13:39

В Ленинградской области продолжаются поиски ребёнка, провалившегося под лёд

25-01-2022, 14:59

Серьезный пожар произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга

25-01-2022, 09:14

В Санкт-Петербурге школьница госпитализирована по причине отравления наркотиком

24-01-2022, 22:59

Еще одна петербургская пенсионерка «проинвестировала» аферистов на 2 миллиона рублей

23-01-2022, 23:24

На сообщившую о том, что её дети потушили Вечный огонь петербурженку полицейские составили протокол

23-01-2022, 15:44

Житель Ленинградской области переадресовал звонки мошенников правоохранителям. Те отомстили «минированием» отделения полиции

22-01-2022, 23:14

В Гатчинском районе Ленинградской области женщина убила сожителя и вызвала полицию

22-01-2022, 23:14

Петербургский пенсионер лишился 12 миллионов, но понял это только месяц спустя

22-01-2022, 13:19

Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Петербургском автосервисе

21-01-2022, 19:04

В квартире парализованной петербургской пенсионерки обнаружили собаку без лап

20-01-2022, 19:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля

27-01-2022, 22:09

0

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева разъяснила информацию по поводу обещанных СМИ пяти тысяч рублей для российских...

Подробнее
ПФР сообщил, кому зачислят по 8 тысяч рублей на карты уже с 3 февраля

ПФР сообщил, кому зачислят по 8 тысяч рублей на карты уже с 3 февраля

28-01-2022, 00:09

0

По информации из Пенсионного фонда России еще двум категориям россиян стоит ждать зачисления повышенной денежной...

Подробнее
Хазин: всех, у кого есть деньги на банковской карте, ждет обнуление с 1 февраля

Хазин: всех, у кого есть деньги на банковской карте, ждет обнуление с 1 февраля

Вчера, 17:34

0

Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший в свое время дефолт 1998 года, предупреждает граждан в РФ,...

Подробнее
7 тысяч рублей просто сгорят: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты

7 тысяч рублей просто сгорят: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты

28-01-2022, 15:39

0

Пенсионный консультант Анастасия Киреева напомнила о возможности получения малоимущими гражданами материальной помощи...

Подробнее
Работающим пенсионерам России рекордно повысят пенсии, но с одной оговоркой

Работающим пенсионерам России рекордно повысят пенсии, но с одной оговоркой

28-01-2022, 14:39

0

О прибавке к пенсии для работающих пенсионеров рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. С 2016 года в России не...

Подробнее
Журналист Борисенко сравнил работу губернатора Петербурга Беглова с "хаосом и паникой"

Журналист Борисенко сравнил работу губернатора Петербурга Беглова с "хаосом и паникой"

Вчера, 15:59

0

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов крайне нестабильно себя позиционирует на своем посту, что вызывает...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Петербург бьет рекорды прошлой зимы по травмам из-за гололеда

Петербург бьет рекорды прошлой зимы по травмам из-за гололеда

Вчера, 13:20

0

В Санкт-Петербурге наблюдаются серьезные проблемы с уборкой города от снега и льда. Ежедневно множество горожан...

Подробнее
10 тысяч каждому: Сбербанк начал перечислять деньги тем, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

10 тысяч каждому: Сбербанк начал перечислять деньги тем, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

Вчера, 15:14

0

В Сбербанке РФ анонсировали старт выплат для пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» — получить средства можно,...

Подробнее
Политолог указал на информационные просчеты Беглова

Политолог указал на информационные просчеты Беглова

Вчера, 22:01

0

В Петербурге коммунальные службы не справились с уборкой города от снега и льда. Чиновники Комблага провалили мусорную...

Подробнее
Такер Карлсон: Выяснился заказчик агрессивной антироссийской кампании в США

Такер Карлсон: Выяснился заказчик агрессивной антироссийской кампании в США

27-01-2022, 18:09

0

Репортёры информационного онлайн-издания «Московский Комсомолец» сегодня, в четверг, 27 января 2022 года, со слов...

Подробнее