Власти Петербурга опровергли вчерашние извещения об учебной эвакуации горожан

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля
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По сообщению администрации Центрального района Санкт-Петербурга, расклеенные неизвестными лицами объявления о якобы планируемых учениях по эвакуации и рассредоточению горожан, являются фейком. Никаких учебных тревог в городе на Неве не планируется.
Напомним, что вчера подобные извещения появились на подъездах питерских многоэтажек. В них сообщалось о том, что восьмого февраля в городе пройдёт массовая эвакуация жителей по пунктам временного размещения, причём дети будут размещены в них отдельно от родителей, а на время проведения учений в городе отключат мобильную связь.
В данный момент правоохранительные органы проводят работу по установлению личностей «шутников». В администрации заверили, что подобная акция не останется безнаказанной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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