На Софийской улице Санкт-Петербурга произошла массовая авария, в которой травмы получил ребенок

Сегодня, 10:34

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На Софийской улице Санкт-Петербурга произошла массовая авария, в которой травмы получил ребенок
Фото из открытых источников

На место дорожно-транспортного происшествия прибыло три кареты скорой помощи.

Массовая авария случилась вечером 28 января на территории Пушкинского района Северной столицы. Первыми информацию касательно этого серьезного ДТП распространили в социальных сетях члены неформальной группы «Автолюбители Колпино».

Это произошло на улице Софиевской, по направлению к Колпино. Массовое дорожно-транспортное происшествие спровоцировало образование большого затора. В результате аварии травму получил несовершеннолетний. Медики доставили его в стационар с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма.

По сообщению Невских Новостей, за минувшие сутки на территории Северной столицы и всей Ленобласти было зафиксировано больше полутысячи дорожно-транспортных происшествий.

В связи со сложными метеорологическими условиями правоохранители и сотрудники МЧС призывают водителей быть более внимательными за рулем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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