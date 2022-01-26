В Ленинградской области мать избила ребёнка молотком

Сегодня, 11:44

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В Ленинградской области мать избила ребёнка молотком
Фото из открытых источников

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения жительницей Большой Ижоры своей девятилетней дочери. Агрессивная мамаша набросилась на ребёнка с молотком в руках и нанесла ей не менее пяти ударов по голове.

О случившемся правоохранителям стало известно после звонка пожилого родственника буйной родительницы. Он рассказал полицейским, что его сорокалетняя невестка избила ребёнка находясь в неадекватном состоянии, после чего забрала девочку и ушла из дома.

Полицейским удалось задержать подозреваемую. Как выяснилось, женщина ранее была поставлена на учёт по психоневрологическим показаниям. Задержанную доставили в специализированную клинику в состоянии психоза. По сведениям полиции, супруг её сейчас находится в заграничной командировке.

Девочку госпитализировали с ранами головы. Состояние ребёнка средней тяжести.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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