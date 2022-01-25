Петербургская прокуратура запросила 15-летнего наказания бывшим полицейским, убившим пенсионера

В Петербургском городском суде завершены прения сторон по делу об убийстве пенсионера бывшими сотрудниками правоохранительных органов. Своим вердиктом присяжные признали подсудимых виновными. Представитель прокуратуры запросил для двоих фигурантов процесса наказания в виде лишения свободы на пятнадцать и четырнадцать лет в соответствии со степенью вины.

Согласно данным следствия, экс-правоохранители решили убить кредитора, чтобы не выплачивать ему миллионный долг. Выманив пожилого человека на улицу, они приехали с ним на проспект Героев и задушили. Чтобы тело не обнаружили, убийцы положили его в бочку и спрятали между гаражей.

Как сообщается, один из подсудимых ранее работал сотрудником миграционной полиции, другой служил в омоне. Суд огласит им свой приговор в ближайшее время.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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