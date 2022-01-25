Задержаны «родственники», обманувшие на миллион рублей петербургских пенсионерок

В городе на Неве полицейскими были задержаны граждане, подозреваемые в обмане пожилых людей. По версии следствия, они звонили пенсионеркам и представлялись их родственниками, попавшими в беду.

Первая из потерпевших обратилась в полицию в июне прошлого года. Восьмидесятидвухлетняя петербурженка рассказала, что к ней поступил звонок от якобы сына. Звонивший рассказал, что сбил человека и просил передать ему через знакомого полмиллиона рублей.

Вторую женщину подозреваемые обманули таким же образом уже через месяц. Пришедший в квартиру пенсионерки «знакомый» так же взял у неё пятьсот тысяч для «спасения» сына. Третья жертва мошенников, девяностооднолетняя жительница Петербурга, передала им сто семьдесят тысяч.

В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были задержаны трое мужчин, все они имеют судимости. По данным следствия, один из мошенников звонил жертвам, двое других выполняли функции курьеров. Во время обыска у подозреваемых изъяты банковские карты, телефоны и сим-карты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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