Росгвардейцы спасли жителя Петербурга во время пожара

Сегодня, 13:39

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Росгвардейцы спасли жителя Петербурга во время пожара
Фото из открытых источников

Сегодня, около пяти утра, патрульный экипаж Росгвардии заметили задымление в квартире одного из домов, расположенных на Петрозаводской улице. Сообщив о происшествии в пожарную часть и службу скорой помощи, росгвардейцы начали оповещение жильцов дома, которые по большей части ещё не проснулись ввиду раннего времени.

После этого, не тратя времени на ожидание спасателей, патрульный экипаж поднялся в горящую квартиру. Там сотрудниками Росгвардии был обнаружен мужчина, который отравился угарным газом и получил серьёзные ожоги. Они вынесли пострадавшего из дома, где его приняли прибывшие на место происшествия медики. Мужчину госпитализировали.

Как позже сообщили в МЧС, пожар произошёл в комнате коммунальной квартиры, пятнадцать из двадцати квадратных метров которой выгорели полностью. Для того чтобы ликвидировать огонь, спасателям пришлось привлечь семнадцать человек и четыре единицы спецтранспорта. На тушение пожара ушло более получаса.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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