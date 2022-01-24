Росгвардейцы спасли жителя Петербурга во время пожара

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Сегодня, около пяти утра, патрульный экипаж Росгвардии заметили задымление в квартире одного из домов, расположенных на Петрозаводской улице. Сообщив о происшествии в пожарную часть и службу скорой помощи, росгвардейцы начали оповещение жильцов дома, которые по большей части ещё не проснулись ввиду раннего времени.
После этого, не тратя времени на ожидание спасателей, патрульный экипаж поднялся в горящую квартиру. Там сотрудниками Росгвардии был обнаружен мужчина, который отравился угарным газом и получил серьёзные ожоги. Они вынесли пострадавшего из дома, где его приняли прибывшие на место происшествия медики. Мужчину госпитализировали.
Как позже сообщили в МЧС, пожар произошёл в комнате коммунальной квартиры, пятнадцать из двадцати квадратных метров которой выгорели полностью. Для того чтобы ликвидировать огонь, спасателям пришлось привлечь семнадцать человек и четыре единицы спецтранспорта. На тушение пожара ушло более получаса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Работающих пенсионеров Российской Федерации ожидает индексация выплат, которая станет рекордной за все последние годы....Подробнее
Индексация страховых пенсий по старости не может быть выше 8,6%, уверены эксперты. Они объяснили, почему повышать...Подробнее
Людям в Российской Федерации пообещали очередное перечисление денег в сумме 10 000 рублей. Эти средства поступят всем...Подробнее
Президент Армении, возглавлявший страну с две тысячи восемнадцатого года, принял решение об отставке. Согласно его...Подробнее
Масштабные военные учения, которые проводит ВМФ РФ, заставили Запад замереть в ожидании дальнейшего развития событий....Подробнее
Полицейские Петродворцового района приняли заявление от пожилой петербурженки, которая доверилась интернет-рекламе,...Подробнее
Провокацию против шести российских военных кораблей, которые двигаются в сторону Крыма, устроил американский эсминец...Подробнее
Прошедшая неделя в петербургском медиаполе запомнилась появлением множества мемов, главным героем которых стал...Подробнее
Российские ЗРПК «Панцирь-С» в Абу-Даби (ОАЭ) отразили атаку дронов-«камикадзе» на самый высокий в мире небоскреб....Подробнее
Комментировать