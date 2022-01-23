В Ленинградской области продолжаются поиски ребёнка, провалившегося под лёд

По сообщению экстренных служб, ими вчера вечером был принят сигнал о несчастном случае с ребёнком, который провалился под лёд в районе населённого пункта Новосаратовка Ленинградской области

К месту происшествия прибыли двенадцать сотрудников спасательной службы. Ведётся обследование берега реки. Сейчас к поискам подключили три транспортных средства, но пока усилия спасателей не принесли результатов.

Согласно имеющейся информации, во время прогулки двух мальчиков со своей родственницей один из них прыгнул на лёд Невы, когда та отвлеклась. Девушка попыталась спасти ребёнка, однако в итоге сама провалилась в воду. Проходящие мимо люди вытащили её в безопасное место, но ребёнка спасти не успели.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Поиски мальчика продолжаются.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700