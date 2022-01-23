Серьезный пожар произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Горел доходный дом, расположенный на Лиговском проспекте.
Вчера около 3:00 ночи огненная стихия охватила жилой многоквартирный шестиэтажный дом. Пламя стремительно распространялось по мансардному этажу и чердаку здания, охватив площадь в три сотни метров квадратных.
Для борьбы с пожаром было задействовано 23 единицы специальной техники и 95 сотрудников МЧС. Им пришлось эвакуировать из пылающего здания больше семи десятков человек.
Пожару был присвоен второй ранг. Для того, чтобы локализовать возгорание огнеборцам понадобилось почти три часа. Задача пожарным усложнилась конструкционными особенностями дома. Он возводился в далеком 1910 году, тогда перекрытия и внутренние стены делали полыми. Поэтому сотрудникам МЧС пришлось вскрывать все эти конструкции и проливать водой, для того, чтобы прервать распространение пламени.
Среди жителей дома есть одна пострадавшая, которая отравилась угарным газом и была госпитализирована. Жители дома, 74 человека, временно пребывают с театре «Комедианты».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Работающих пенсионеров Российской Федерации ожидает индексация выплат, которая станет рекордной за все последние годы....Подробнее
25 января Госдума рассмотрит законопроект, который позволяет сделать способ оплаты коммунальных услуг менее затратным....Подробнее
Индексация страховых пенсий по старости не может быть выше 8,6%, уверены эксперты. Они объяснили, почему повышать...Подробнее
Людям в Российской Федерации пообещали очередное перечисление денег в сумме 10 000 рублей. Эти средства поступят всем...Подробнее
В Прибалтике НАТО готовится к войне с Россией. Приемы отражения атаки Москвы в случае ее гипотетического «вторжения» в...Подробнее
Российская Федерация готова мгновенно обрушить на военнослужащих Украины, аэродромы и базы военного подчинения этой...Подробнее
В ночь на 22 января в Киев прибыли свыше 90 тысяч килограммов американского летального вооружения, сообщает издание...Подробнее
В настоящее время россияне готовы в любой момент все как один снимать денежные средства с карточек банков. Этим самым...Подробнее
Накануне днём Кингисеппские полицейские приняли очередной звонок о «минировании» дежурной части. Тревога вновь...Подробнее
Комментировать