Серьезный пожар произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга

Сегодня, 09:14

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Серьезный пожар произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга
Фото из открытых источников

Горел доходный дом, расположенный на Лиговском проспекте.

Вчера около 3:00 ночи огненная стихия охватила жилой многоквартирный шестиэтажный дом. Пламя стремительно распространялось по мансардному этажу и чердаку здания, охватив площадь в три сотни метров квадратных.

Для борьбы с пожаром было задействовано 23 единицы специальной техники и 95 сотрудников МЧС. Им пришлось эвакуировать из пылающего здания больше семи десятков человек.

Пожару был присвоен второй ранг. Для того, чтобы локализовать возгорание огнеборцам понадобилось почти три часа. Задача пожарным усложнилась конструкционными особенностями дома. Он возводился в далеком 1910 году, тогда перекрытия и внутренние стены делали полыми. Поэтому сотрудникам МЧС пришлось вскрывать все эти конструкции и проливать водой, для того, чтобы прервать распространение пламени.

Среди жителей дома есть одна пострадавшая, которая отравилась угарным газом и была госпитализирована. Жители дома, 74 человека, временно пребывают с театре «Комедианты».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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