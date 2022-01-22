В Санкт-Петербурге школьница госпитализирована по причине отравления наркотиком

Сегодня, 22:59

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В Санкт-Петербурге школьница госпитализирована по причине отравления наркотиком
Фото из открытых источников

Несовершеннолетняя курила гашиш на квартире у барышни, с которой познакомилась через сайт знакомств.

По информации обнародованной пресс-секретарем Главного Санкт-Петербургского управления МВД Российской Федерации, чрезвычайное происшествие случилось в прошедшую пятницу. В стационарное отделение одной из больниц была госпитализирована семнадцатилетняя школьница. Врачи поставили ей диагноз: «Острое ингаляционное отравление неизвестным наркотиком, острая алкогольная интоксикация». Медики оценили состояние молодой девушки, как средне тяжелое.

Школьница пояснила правоохранителям, что она зашла на сайт знакомств и там завела переписку с двадцатичетырехлетней барышней. После чего поехала к ней на квартиру, что расположена в многоэтажном доме по проспекту Героев. Там к ним присоединился двадцатисемилетний гражданский муж хозяйки жилья. Втроем они стали курить неизвестное вещество.

После проверки, проведенной правоохранителями в указанной квартире ими было выявлено 25,47 грамма неизвестного вещества. По результатам экспертизы стало ясно – это гашиш.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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