Еще одна петербургская пенсионерка «проинвестировала» аферистов на 2 миллиона рублей

Полицейские Петродворцового района приняли заявление от пожилой петербурженки, которая доверилась интернет-рекламе, обещавшей обучить выгодному инвестированию. Для кого-то её «инвестиции» действительно оказались очень прибыльными – женщина восемь раз переводила мошенникам деньги, пока не почувствовала неладное. На этот раз прибыль аферистов составила более двух миллионов рублей.

Как выяснилось, пенсионерка ещё в ноябре оставила свои личные данные неизвестным, давшим в сети рекламу, сулящую большую прибыль в результате биржевых торгов. Вскоре ей позвонили и сообщили об открытии личного счёта. Женщина оплатила услуги «брокера» и перевела на указанный счёт первую сумму, которую её попросили удвоить уже через неделю. После этого, в течение декабря неизвестный финансист «скупал» акции, на приобретение которых петербурженка регулярно переводила суммы от двухсот до семисот сорока тысяч рублей. Перед Новым годом ей сообщили о паузе в торгах, после чего, естественно, телефон замолчал.

Сотрудники полиции вновь возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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