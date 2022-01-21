На сообщившую о том, что её дети потушили Вечный огонь петербурженку полицейские составили протокол

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На жительницу Северной столицы, которая сообщила сотрудникам полиции о том, что её дети снежками потушили Вечный огонь, был составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Об этом случае рассказал один из центральных телеканалов. Вчера днём игра маленьких детей на Марсовом поле завершилась после того, как потух факел Вечного огня в результате попадания на него снега. Мама сразу обратилась к полицейским, чтобы те сообщили о происшествии в городские службы.
Через десять минут Вечный огонь вновь зажгли. Однако теперь женщине придётся нести ответственность по статье 5.35 части первой административного кодекса, даже несмотря на то, что она сама добросовестно попыталась исправить последствия детской шалости.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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