Житель Ленинградской области переадресовал звонки мошенников правоохранителям. Те отомстили «минированием» отделения полиции

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Накануне днём Кингисеппские полицейские приняли очередной звонок о «минировании» дежурной части. Тревога вновь оказалась ложной, никаких подозрительных предметов в здании обнаружить не удалось.
В ходе розыска «террориста» сотрудники полиции установили номер, с которого был совершён звонок. Мобильный телефон принадлежал местному жителю, работающему охранником в Газпроме. Во время беседы с мужчиной выяснилось, что в последнее время его сильно допекали звонки мошенников, связанные с якобы подозрительными списаниями денег со счетов. Когда же звонки стали совсем частыми, охранник настроил переадресацию подобных вызовов на номер дежурной части.
В отместку аферисты устроили переполох в отделении полиции.
Сейчас уже выяснено, что звонки поступали из Москвы. Правоохранители планируют возбудить уголовное дело.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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