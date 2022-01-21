В Гатчинском районе Ленинградской области женщина убила сожителя и вызвала полицию

Вчера, 23:14

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В Гатчинском районе Ленинградской области женщина убила сожителя и вызвала полицию
Фото из открытых источников

Накануне поздно вечером экстренные службы области приняли звонок от женщины, утверждавшей, что она убила своего гражданского мужа. Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире тело пятидесятидвухлетнего мужчины и его сорокадевятилетнюю сожительницу.

Женщину доставили в отделение полиции. Там она рассказала, что распивала совместно с убитым спиртное, однако в какой-то момент у них произошёл конфликт. Схватив со стола нож, возбуждённая горячительными напитками спорщица нанесла им удар в грудь оппонента. В результате пострадавший умер на месте. Поняв, что сотворила, женщина вызвала по телефону полицейских.

На данный момент подозреваемую задержали на двое суток. Вскоре суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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