В Гатчинском районе Ленинградской области женщина убила сожителя и вызвала полицию

Накануне поздно вечером экстренные службы области приняли звонок от женщины, утверждавшей, что она убила своего гражданского мужа. Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире тело пятидесятидвухлетнего мужчины и его сорокадевятилетнюю сожительницу.

Женщину доставили в отделение полиции. Там она рассказала, что распивала совместно с убитым спиртное, однако в какой-то момент у них произошёл конфликт. Схватив со стола нож, возбуждённая горячительными напитками спорщица нанесла им удар в грудь оппонента. В результате пострадавший умер на месте. Поняв, что сотворила, женщина вызвала по телефону полицейских.

На данный момент подозреваемую задержали на двое суток. Вскоре суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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