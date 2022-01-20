Петербургский пенсионер лишился 12 миллионов, но понял это только месяц спустя

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Семидесятишестилетний петербуржец стал очередной жертвой телефонного мошенничества. Подобные случаи не редкость, но данный выделяется из ряда остальных суммой причинённого ущерба.
Как стало известно сегодня, накануне сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по обращению жителя Калининского района Северной столицы. Пожилой мужчина рассказал, что в течение полутора месяцев общался по телефону с неизвестным, выдававшим себя за сотрудника СБ одного из банков, который сообщил о намерениях мошенников украсть его деньги со счетов. Помимо этого, заявил собеседник, пенсионеру желательно продать своё жильё, так как существует вероятность того, что оно тоже может быть использовано аферистами в качестве кредитного залога.
Поверивший в россказни неизвестного, петербуржец сначала перевёл ему около семи миллионов рублей, а месяц назад передал еще пять миллионов при личной встрече. После этого мнимый «сотрудник» службы безопасности перестал выходить на связь. Приметы того, с кем он встречался, пенсионер дать не смог. Сейчас следователи ведут работу с записями камер видеонаблюдения в надежде обнаружить преступника.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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