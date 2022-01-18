Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Петербургском автосервисе

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Сегодня утром медикам и сотрудникам полиции пришлось выезжать на Хасанскую улицу в связи с тем, что недовольный посетитель решил использовать огнестрельное оружие в качестве аргумента во время спора, произошедшего между ним и директором комплекса по техобслуживанию автомобилей. В результате последний получил ранение руки, а стрелку пришлось давать объяснения в полицейском участке.
Как рассказали коллеги потерпевшего, сердитый клиент уже не в первый раз появлялся на территории автосервиса. Всё началось с ремонта двигателя его иномарки. После того как необходимые работы были проведены, хозяин автомобиля вновь вернулся в мастерскую, но на этот раз заявил, что во время работы мастера якобы подменили у машины двигатель и коробку передач с тормозом. Когда же сотрудники автосервиса посоветовали владельцу отправить автомобиль на экспертизу с целью убедиться в том, что штатные агрегаты никто не менял, недовольный клиент стал периодически их навещать, выясняя отношения. Последний визит закончился стрельбой.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ЧП и решают, что делать со стрелком-автомобилистом, которому, кстати, исполнилось уже семьдесят семь лет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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