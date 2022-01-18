Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Петербургском автосервисе

Сегодня, 19:04

0

Image 16+
Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Петербургском автосервисе
Фото из открытых источников

Сегодня утром медикам и сотрудникам полиции пришлось выезжать на Хасанскую улицу в связи с тем, что недовольный посетитель решил использовать огнестрельное оружие в качестве аргумента во время спора, произошедшего между ним и директором комплекса по техобслуживанию автомобилей. В результате последний получил ранение руки, а стрелку пришлось давать объяснения в полицейском участке.

Как рассказали коллеги потерпевшего, сердитый клиент уже не в первый раз появлялся на территории автосервиса. Всё началось с ремонта двигателя его иномарки. После того как необходимые работы были проведены, хозяин автомобиля вновь вернулся в мастерскую, но на этот раз заявил, что во время работы мастера якобы подменили у машины двигатель и коробку передач с тормозом. Когда же сотрудники автосервиса посоветовали владельцу отправить автомобиль на экспертизу с целью убедиться в том, что штатные агрегаты никто не менял, недовольный клиент стал периодически их навещать, выясняя отношения. Последний визит закончился стрельбой.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ЧП и решают, что делать со стрелком-автомобилистом, которому, кстати, исполнилось уже семьдесят семь лет.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Петербургском автосервисе

Сегодня, 19:04

В квартире парализованной петербургской пенсионерки обнаружили собаку без лап

Вчера, 19:14

Петербургскими полицейскими задержана группа мошенников

18-01-2022, 09:59

Шесть петербургских баров за отказ от проверки QR-кодов опечатаны следственным комитетом

17-01-2022, 17:59

В Ленинградской области задержан мужчина, которого подозревают в поджоге бани, принадлежащей его же матери

16-01-2022, 23:24

Петербургский трамвай пострадал в результате дебоша пьяных пассажиров

15-01-2022, 19:09

В Ленинградской области спасатели вызволили из беды провалившегося под лёд человека

15-01-2022, 14:34

Молодой человек отправился к петербургской возлюбленной, спрятавшись между вагонами поезда

10-01-2022, 18:49

Две 13-летние девочки оказались в Филатовской больнице в результате алкогольного отравления

9-01-2022, 15:09

В Египте забыли отправить домой туристов из Петербурга

9-01-2022, 14:09

На Петербургской заправке жители Северной столицы задержали виновника ДТП

8-01-2022, 15:09

После аварии на трассе «Псков» спасателям пришлось применять специальное оборудование, чтобы извлечь пассажирку из разбитого автомобиля

7-01-2022, 19:49

Бдительный житель Всеволожска помог полиции завести уголовное дело на своего арендатора

7-01-2022, 15:04

Полиция Петербурга выяснила обстоятельства дикого случая с подброшенным к станции скорой помощи убитым человеком

7-01-2022, 14:54

Генконсульство Казахстана в Северной столице «заминировал» неизвестный

6-01-2022, 14:49

В Ленинградской области изъята крупная партия наркотиков

6-01-2022, 11:09

Трасса М-4 «Дон» поставила антирекорд аварийности: более ста машин разбилось за один день

5-01-2022, 20:54

Жителю Кудрово сделали «подарок» на день рождения, обокрав квартиру

5-01-2022, 18:34

Мошенники в очередной раз обобрали пожилых жителей Ленобласти

5-01-2022, 17:54

В Петербурге по городу гуляет одинокая черная свинья

4-01-2022, 19:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года

Вчера, 12:44

0

В 2022 году абсолютно все категории пенсионеров в России могут рассчитывать на существенную прибавку к выплатам. Об...

Подробнее
«Хайп и популизм»: депутат ЗакСа обрушился с критикой в адрес Шнурова и его хита про «мусорные инсталяции»

«Хайп и популизм»: депутат ЗакСа обрушился с критикой в адрес Шнурова и его хита про «мусорные инсталяции»

19-01-2022, 15:52

0

Недавно вышедший клип музыканта Сергея Шнурова о плохой работе коммунальных служб Петербурга внесла разлад в...

Подробнее
Российская военная делегация отправилась в Латинскую Америку

Российская военная делегация отправилась в Латинскую Америку

Вчера, 12:04

0

В страны Латинской Америки отправилась российская делегация на самолете Минобороны РФ. Источники сообщают, что целью...

Подробнее
Клип Сергея Шнурова о снежно-мусорном коллапсе в Петербурге собрал более 50 млн просмотров

Клип Сергея Шнурова о снежно-мусорном коллапсе в Петербурге собрал более 50 млн просмотров

19-01-2022, 22:44

0

За четыре дня клип Сергея Шнурова под названием «Пока так», посвященный проблеме с уборкой снега и мусора в Петербурге,...

Подробнее
Деньги придут на карту Сбербанка: стало известно, кому 20 января поступят выплаты от ПФР

Деньги придут на карту Сбербанка: стало известно, кому 20 января поступят выплаты от ПФР

19-01-2022, 16:39

0

В четверг, 20 января, на счета многих граждан в РФ, открытые в Сбербанке, поступят выплаты от Пенсионного фонда России....

Подробнее
Общественник сомневается в обещаниях Смольного решить проблемы с мусором

Общественник сомневается в обещаниях Смольного решить проблемы с мусором

Вчера, 14:15

0

Руководитель движения «Честный Петербург» Никита Сорокин высказался по поводу уборки мусора в городе. По его словам,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Rusvesna.su: Как надо объявлять ультиматум

Rusvesna.su: Как надо объявлять ультиматум

19-01-2022, 13:09

0

Запад не понимает беспокойство России о своей безопасности. Об этом пишет для «Русской Весны» Василий Титов. Он...

Подробнее
Юрист Сивакова рассказала, на сколько выросли военные пенсии в январе 2022 года

Юрист Сивакова рассказала, на сколько выросли военные пенсии в январе 2022 года

Вчера, 14:04

0

Все, кто получает пенсии по линии Министерства обороны и различных правоохранительных ведомств, до конца текущей недели...

Подробнее
Чем ответят РФ и Белоруссия, если НАТО начнет войну

Чем ответят РФ и Белоруссия, если НАТО начнет войну

Вчера, 19:59

0

С 10 по 20 февраля будут проведены совместные манёвры войск Белоруссии и Российской Федерации под названием «Союзная...

Подробнее
«Правильный клип»: правозащитник прокомментировал видео с песней Шнурова о работе коммунальщиков

«Правильный клип»: правозащитник прокомментировал видео с песней Шнурова о работе коммунальщиков

Вчера, 13:51

0

Известный правозащитник и координатор движения «Честный Петербург» Никита Сорокин одобрил как саму идею клипа Сергея...

Подробнее