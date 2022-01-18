В квартире парализованной петербургской пенсионерки обнаружили собаку без лап

Сегодня, 19:14

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В квартире парализованной петербургской пенсионерки обнаружили собаку без лап
Фото из открытых источников

Помимо мёртвого животного в квартире одного из домов на проспекте Обуховской обороны находилась сама хозяйка и кошки. Ранее пожилая женщина уже вызывала беспокойство соседей странным поведением, но когда она перестала выходить из квартиры, откуда через некоторое время стал доноситься неприятный запах и поползли тараканы, жители дома вызвали полицию.

Выяснилось, что весь домашний мусор петербурженка хранила в квартире. Она практически обездвижена и несмотря на то, что около недели назад женщина была выписана из больницы, никто из медиков и представителей соцслужб ни разу не удосужились её навестить. Собака, живущая тут же, умерла от старости. Судя по всему, конечности у неё отгрызли кошки.

Полицейские вызвали в квартиру социальных работников и сотрудников соответствующих служб. Теперь дальнейшей судьбой пожилого человека займётся районная администрация.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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