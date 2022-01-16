Петербургскими полицейскими задержана группа мошенников

Сегодня, 09:59

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Петербургскими полицейскими задержана группа мошенников
Фото из открытых источников

По данным стражей правопорядка, в преступное сообщество входило семь человек. Сообщается, что своими действиями они предположительно нанесли ущерб одной из коммерческих структур Северной столицы в размере одиннадцати миллионов рублей.

Пока известно то, что из семи задержанных трое уже имели судимости и всем участникам группы вменяют в вину мошенничество. Как считают полицейские, подконтрольное подозреваемым ООО преднамеренно заключило договор с петербургской фирмой, исполнение обязательств по которому не планировалось изначально, что причинило ей существенный ущерб.

Уголовное дело заведено по четвёртой части сто пятьдесят девятой статьи уголовного кодекса Российской Федерации. Если будет доказано, что участниками ОПГ совершено мошенничество в особо крупном размере, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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