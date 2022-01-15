Шесть петербургских баров за отказ от проверки QR-кодов опечатаны следственным комитетом

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости
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По сообщению пресс-службы главы региона, по результатам совместной десятидневной проверки правоохранителей и представителей городской администрации были закрыты шесть баров. В общей сложности выявлено одиннадцать организаций общепита, работавших в запрещённое время. В некоторых из них не проверяли наличие у посетителей QR-кодов, использовали кальяны, отсутствовали дезинфицирующие средства, персонал не носил СИЗ. На администрации заведений будут наложены штрафы до трёхсот тысяч рублей.
Некоторые из проверенных организаций ранее попали в список противников ковид-ограничений, который опубликовал предприниматель Александр Коновалов. У них изъяты кассовые аппараты и алкогольно-табачная продукция.
Помимо этого, были выявлены нарушения в шести торговых точках. Там также не проверялись коды, отсутствовали разметка дистанции между покупателями и контрольные журналы. В общей сложности проверка прошла в пятидесяти восьми магазинах, тридцати заведениях общепита и тринадцати организациях, работающих в сфере обслуживания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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