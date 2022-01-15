В Ленинградской области задержан мужчина, которого подозревают в поджоге бани, принадлежащей его же матери

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Поджог спровоцировал пожар, уничтоживший и баню, и сарай пожилой женщины.
Чрезвычайное происшествие случилось в поселке Кирпичный завод Всеволжского района Ленобласти. По информации, полученной от правоохранителей, подозрение в поджоге пало на пятидесятилетнего сына 71-летней владелицы хозяйственных построек. Его полицейские задержали на месте пожара.
Сообщение о возгорании на пульт экстренных служб поступило от соседки. Баня сгорела полностью, сарай – частично.
Подозреваемый был доставлен в полицейское отделение, а после допроса – отпущен с обязательством о явке. По имеющейся информации, он ранее отбывал срок за убийство, приобретение, хранение поддельных документов.
Как сообщила пресс-служба Главного Санкт-Петербургского управления МВД Российской Федерации, на данный момент полицией рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по данному делу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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