В Ленинградской области задержан мужчина, которого подозревают в поджоге бани, принадлежащей его же матери

Вчера, 23:24

0

Image 16+
В Ленинградской области задержан мужчина, которого подозревают в поджоге бани, принадлежащей его же матери
Фото из открытых источников

Поджог спровоцировал пожар, уничтоживший и баню, и сарай пожилой женщины.

Чрезвычайное происшествие случилось в поселке Кирпичный завод Всеволжского района Ленобласти. По информации, полученной от правоохранителей, подозрение в поджоге пало на пятидесятилетнего сына 71-летней владелицы хозяйственных построек. Его полицейские задержали на месте пожара.

Сообщение о возгорании на пульт экстренных служб поступило от соседки. Баня сгорела полностью, сарай – частично.

Подозреваемый был доставлен в полицейское отделение, а после допроса – отпущен с обязательством о явке. По имеющейся информации, он ранее отбывал срок за убийство, приобретение, хранение поддельных документов.

Как сообщила пресс-служба Главного Санкт-Петербургского управления МВД Российской Федерации, на данный момент полицией рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по данному делу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Ленинградской области задержан мужчина, которого подозревают в поджоге бани, принадлежащей его же матери

Вчера, 23:24

Петербургский трамвай пострадал в результате дебоша пьяных пассажиров

15-01-2022, 19:09

В Ленинградской области спасатели вызволили из беды провалившегося под лёд человека

15-01-2022, 14:34

Молодой человек отправился к петербургской возлюбленной, спрятавшись между вагонами поезда

10-01-2022, 18:49

Две 13-летние девочки оказались в Филатовской больнице в результате алкогольного отравления

9-01-2022, 15:09

В Египте забыли отправить домой туристов из Петербурга

9-01-2022, 14:09

На Петербургской заправке жители Северной столицы задержали виновника ДТП

8-01-2022, 15:09

После аварии на трассе «Псков» спасателям пришлось применять специальное оборудование, чтобы извлечь пассажирку из разбитого автомобиля

7-01-2022, 19:49

Бдительный житель Всеволожска помог полиции завести уголовное дело на своего арендатора

7-01-2022, 15:04

Полиция Петербурга выяснила обстоятельства дикого случая с подброшенным к станции скорой помощи убитым человеком

7-01-2022, 14:54

Генконсульство Казахстана в Северной столице «заминировал» неизвестный

6-01-2022, 14:49

В Ленинградской области изъята крупная партия наркотиков

6-01-2022, 11:09

Трасса М-4 «Дон» поставила антирекорд аварийности: более ста машин разбилось за один день

5-01-2022, 20:54

Жителю Кудрово сделали «подарок» на день рождения, обокрав квартиру

5-01-2022, 18:34

Мошенники в очередной раз обобрали пожилых жителей Ленобласти

5-01-2022, 17:54

В Петербурге по городу гуляет одинокая черная свинья

4-01-2022, 19:54

Полиция Петербурга разыскивает хулиганов, напавших на автобус с битами

4-01-2022, 14:44

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе

3-01-2022, 22:29

Во Всеволожском районе Ленинградской области во второй раз сгорела машина местного депутата

30-12-2021, 13:09

Главе Фрунзенского района Петербурга разбили нос за сделанное замечание

28-12-2021, 16:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Гражданам РФ разъяснили, как самостоятельно рассчитать новый размер пенсии после указа Путина

Гражданам РФ разъяснили, как самостоятельно рассчитать новый размер пенсии после указа Путина

14-01-2022, 00:24

0

По словам специалистов, россияне могут самостоятельно рассчитать размер своей пенсии с учетом повышения процента...

Подробнее
Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

15-01-2022, 15:59

0

Сразу две неприятных новости сообщила российским работающим пенсионерам юрист Ирина Сивакова, пишет PRIMPRESS . Первая...

Подробнее
Российская атомная подлодка со 160 ядерными боеголовками появилась у побережья США

Российская атомная подлодка со 160 ядерными боеголовками появилась у побережья США

14-01-2022, 10:14

0

Российская атомная подводная лодка, на борту которой может размещаться до 160 ядерных боеголовок, была замечена у...

Подробнее
Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

15-01-2022, 22:43

0

Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем...

Подробнее
Петербургский комитет по делам Арктики имитирует бурную деятельность

Петербургский комитет по делам Арктики имитирует бурную деятельность

14-01-2022, 19:44

0

Отчет об итогах 2021 года опубликовал Комитет Смольного по делам Арктики. В документе говорится, что за счет работы...

Подробнее
РФ всего лишь за неделю уничтожила планы Турции по включению Казахстана в «Великий Туран»

РФ всего лишь за неделю уничтожила планы Турции по включению Казахстана в «Великий Туран»

14-01-2022, 13:44

0

Планы по включению Казахстана в «Великий Туран», который так долго вынашивала и лелеяла Турция, оказались нарушенными....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Гражданам в России будет перерасчет январской пенсии до 8,6% тем, кто уже ее получил

Гражданам в России будет перерасчет январской пенсии до 8,6% тем, кто уже ее получил

15-01-2022, 09:09

0

Решение об индексации пенсий на 8,6% было принято уже после того как миллионы пожилых граждан получили январские...

Подробнее
Работающих пенсионеров в РФ ждет рекордная индексация пенсий

Работающих пенсионеров в РФ ждет рекордная индексация пенсий

14-01-2022, 15:54

0

Работающих пенсионеров уже менее чем через три месяца может ждать рекордная индексация пенсий. Об этом сообщает ресурс...

Подробнее
Петербургские чиновники планируют в этом году открыть только три спортивные площадки 

Петербургские чиновники планируют в этом году открыть только три спортивные площадки 

14-01-2022, 20:54

0

В 2022 году в Санкт-Петербурге будет открыто всего три спортивные площадки, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский и...

Подробнее
Части пенсионеров в РФ не повысят пенсии на 8,6% в 2022 году

Части пенсионеров в РФ не повысят пенсии на 8,6% в 2022 году

14-01-2022, 09:09

0

Не все пожилые граждане получат повышенные пенсии, поскольку индексация в 8,6% предусмотрена не для всех. О том, кого...

Подробнее