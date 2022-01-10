Петербургский трамвай пострадал в результате дебоша пьяных пассажиров

Происшествие произошло в трамвае тридцать шестого маршрута.

По сообщению пресс-службы регионального УВО Росгвардии, накануне в одном из трамваев города разгорелся конфликт между кондуктором и тремя пассажирами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Войдя в раж, один из дебоширов ударил рукой по стеклу, отделяющему кабину водителя от пассажирского салона, в результате чего оно разбилось. Водитель был вынужден вызвать сотрудников правоохранительных органов, нажав «тревожную» кнопку.

Приехав на вызов, сотрудники вневедомственной охраны по Кировскому району Санкт-Петербурга задержали нетрезвую троицу. Как выяснилось позже, зачинщик конфликта, нанесший урон транспортному средству, ранее уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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