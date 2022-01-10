Петербургский трамвай пострадал в результате дебоша пьяных пассажиров

Деньги упадут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР
Перечисление денег от ПФР придёт многим людям Российской Федерации уже с пятницы, 14 января. Данная выплата является...Подробнее
Происшествие произошло в трамвае тридцать шестого маршрута.
По сообщению пресс-службы регионального УВО Росгвардии, накануне в одном из трамваев города разгорелся конфликт между кондуктором и тремя пассажирами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Войдя в раж, один из дебоширов ударил рукой по стеклу, отделяющему кабину водителя от пассажирского салона, в результате чего оно разбилось. Водитель был вынужден вызвать сотрудников правоохранительных органов, нажав «тревожную» кнопку.
Приехав на вызов, сотрудники вневедомственной охраны по Кировскому району Санкт-Петербурга задержали нетрезвую троицу. Как выяснилось позже, зачинщик конфликта, нанесший урон транспортному средству, ранее уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Перечисление денег от ПФР придёт многим людям Российской Федерации уже с пятницы, 14 января. Данная выплата является...Подробнее
Новость об индексации пенсий на 8,6% порадовала многих россиян, но эксперты предупредили о том, какие экономические...Подробнее
По словам специалистов, россияне могут самостоятельно рассчитать размер своей пенсии с учетом повышения процента...Подробнее
С 2022 года граждане России обязаны платить новый налог с банковских вкладов. Он затрагивает и пенсионеров -...Подробнее
Российских пенсионеров порадовали новой одноразовой денежной выплатой. Средства придут на счета людей автоматически до...Подробнее
Известный петербургский блогер Павел Смоляк в своём телеграм-канале высказался по поводу поздравлений Александра...Подробнее
После того, как саммит Россия - НАТО не принес никаких положительных изменений в отношениях с Западом, Россия направила...Подробнее
Уже после 15 января российским гражданам будет приходить денежная выплата в увеличенном размере. Это пособие...Подробнее
Отчет об итогах 2021 года опубликовал Комитет Смольного по делам Арктики. В документе говорится, что за счет работы...Подробнее
Некоторое время назад Великобритания приобрела у США противолодочные патрульные самолеты Boeing P-8A Poseidon. Однако...Подробнее
Комментировать