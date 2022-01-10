В Ленинградской области спасатели вызволили из беды провалившегося под лёд человека

Происшествие с любителем зимней рыбалки случилось накануне в Кировском районе.

Трагедии чудом удалось избежать благодаря спасателям, вовремя успевшим достать из-подо льда Новоладожского канала мужчину, провалившегося в воду. Как рассказали в региональной аварийно-спасательной службе, сотрудники Шлиссельбургского отряда оказали потерпевшему первую помощь, после чего его забрала скорая.

Напомним, что ранее уже сообщалось о спасении девятерых жителей Петербурга с отколотой льдины на Большой Неве. Проигнорировав запрет, рыбаки отправились на лёд не учтя особенностей места, выбранного для ловли. В итоге им также потребовалась помощь спасателей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700