В Ленинградской области спасатели вызволили из беды провалившегося под лёд человека

Сегодня, 14:34

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В Ленинградской области спасатели вызволили из беды провалившегося под лёд человека
Фото из открытых источников

Происшествие с любителем зимней рыбалки случилось накануне в Кировском районе.

Трагедии чудом удалось избежать благодаря спасателям, вовремя успевшим достать из-подо льда Новоладожского канала мужчину, провалившегося в воду. Как рассказали в региональной аварийно-спасательной службе, сотрудники Шлиссельбургского отряда оказали потерпевшему первую помощь, после чего его забрала скорая.

Напомним, что ранее уже сообщалось о спасении девятерых жителей Петербурга с отколотой льдины на Большой Неве. Проигнорировав запрет, рыбаки отправились на лёд не учтя особенностей места, выбранного для ловли. В итоге им также потребовалась помощь спасателей.


Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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