Молодой человек отправился к петербургской возлюбленной, спрятавшись между вагонами поезда

Не имея денег на поездку к девушке, двадцатиоднолетний москвич отправился на свидание, спрятавшись между вагонами пассажирского поезда, курсирующего между столицами, не испугавшись суровых условий экстремального путешествия. Однако встретиться в этот раз влюблённым не пришлось. Помешали сотрудники транспортной полиции.

Молодой человек смог доехать до станции Угловка Новгородской области, где и был снят с поезда заметившими его стражами правопорядка.

На проделавшего почти половину пути романтика составили протокол об административном правонарушении правил поведения на железной дороге и провели с ним профилактическую беседу.

Благодаря счастливому стечению обстоятельств, незадачливый путешественник во время поездки не пострадал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700