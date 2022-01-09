Молодой человек отправился к петербургской возлюбленной, спрятавшись между вагонами поезда

Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России
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Не имея денег на поездку к девушке, двадцатиоднолетний москвич отправился на свидание, спрятавшись между вагонами пассажирского поезда, курсирующего между столицами, не испугавшись суровых условий экстремального путешествия. Однако встретиться в этот раз влюблённым не пришлось. Помешали сотрудники транспортной полиции.
Молодой человек смог доехать до станции Угловка Новгородской области, где и был снят с поезда заметившими его стражами правопорядка.
На проделавшего почти половину пути романтика составили протокол об административном правонарушении правил поведения на железной дороге и провели с ним профилактическую беседу.
Благодаря счастливому стечению обстоятельств, незадачливый путешественник во время поездки не пострадал.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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