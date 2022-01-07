Две 13-летние девочки оказались в Филатовской больнице в результате алкогольного отравления

Две тринадцатилетние девочки оказались в Филатовской больнице в результате алкогольного отравления

Сразу два случая отравления спиртными напитками несовершеннолетних детей произошли в городе на Неве в течение суток.

Первый вызов скорой поступил накануне в полночь с улицы Архитектора Данини. Приехавшими на место происшествия врачам пришлось срочно госпитализировать тринадцатилетнюю ученицу седьмого класса одной из школ города. Уже в больнице выяснилось, что ребёнок отравился алкоголем.

Сегодня днём в ту же больницу была доставлена другая девочка, проживающая в Московском районе города. Во втором случае медикам пришлось оказывать помощь уже шестикласснице, которая также отравилась спиртным.

Сейчас в обстоятельствах обоих происшествий разбираются сотрудники компетентных органов.





Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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