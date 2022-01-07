В Египте забыли отправить домой туристов из Петербурга

Выяснена истинная причина индексации пенсий граждан в России всего на 5,9%
Эксперты рассказали об истинной причине проведения индексации пенсий в России в 2022 году всего на 5,9 процентов. Они...Подробнее
Четыре человека остались в Шарм-эль-Шейхе после отправки задержанного накануне рейса. Их забыли известить о вылете.
Привезённую в отель вместе с остальными пассажирами злополучного рейса ZF 998 семью вечером вызвали к стойке ресепшена и сообщили, что они остаются в Египте, так как самолёт, который должен был отвезти туристов на родину, уже улетел.
Обратившись к представителям туроператора, забытые в чужой стране люди узнали, что фирма перестала нести ответственность за клиентов после того, как они оказались в отеле. А представители авиакомпании в свою очередь заявили, что разослали всем отправляемым на родину пассажирам СМС с предупреждением о новом времени вылета. Помимо этого, к ним в номер якобы отправляли сотрудников с извещением, но двери номера были закрыты. Однако россияне уверяют, что никто к ним не приходил.
На данный момент руководство туроператора и авиакомпании предлагают людям приобрести новые билеты за сто тысяч рублей на рейс до Москвы.
Консульство России на жалобы людей пока тоже не отреагировало.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Эксперты рассказали об истинной причине проведения индексации пенсий в России в 2022 году всего на 5,9 процентов. Они...Подробнее
Как стало известно информационному источнику solenka.info, поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит...Подробнее
Убирать улицы заснеженного и заледенелого Петербурга днем 7 января вышло всего 306 уборочных машин, свидетельствуют...Подробнее
Пенсии в новом исчислении начнут поступать очень многим гражданам преклонного возраста в Российской Федерации, начиная...Подробнее
Россиянам, получающим пенсии или другие социальные выплаты от государства, сообщили об изменении покупательной...Подробнее
Увеличенный процент индексации могут начислить отдельной категории пенсионеров. Решение об увеличенном проценте...Подробнее
Такой факт будет неизбежным для всех покупателей. После новогодних праздников в России ожидается новое повышение цен на...Подробнее
Председатель правления Сбербанка Герман Греф обратил внимание граждан на крайне высокую инфляцию, в которой Россия...Подробнее
В Telegram-канале политика появилась запись, в которой он призывает президента и премьера внимательно изучить события,...Подробнее
При этом в городе наблюдается дефицит кадров и самих медучреждений. За федеральные деньги медучреждениям...Подробнее
Комментировать