В Египте забыли отправить домой туристов из Петербурга

Четыре человека остались в Шарм-эль-Шейхе после отправки задержанного накануне рейса. Их забыли известить о вылете.

Привезённую в отель вместе с остальными пассажирами злополучного рейса ZF 998 семью вечером вызвали к стойке ресепшена и сообщили, что они остаются в Египте, так как самолёт, который должен был отвезти туристов на родину, уже улетел.

Обратившись к представителям туроператора, забытые в чужой стране люди узнали, что фирма перестала нести ответственность за клиентов после того, как они оказались в отеле. А представители авиакомпании в свою очередь заявили, что разослали всем отправляемым на родину пассажирам СМС с предупреждением о новом времени вылета. Помимо этого, к ним в номер якобы отправляли сотрудников с извещением, но двери номера были закрыты. Однако россияне уверяют, что никто к ним не приходил.

На данный момент руководство туроператора и авиакомпании предлагают людям приобрести новые билеты за сто тысяч рублей на рейс до Москвы.

Консульство России на жалобы людей пока тоже не отреагировало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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