На Петербургской заправке жители Северной столицы задержали виновника ДТП

Сегодня, 15:09

0

Image 16+
На Петербургской заправке жители Северной столицы задержали виновника ДТП
Фото из открытых источников

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером в районе Софийской набережной. Автомобиль, принадлежащий сервису Uber, на большой скорости въехал на территорию заправки и разбил припаркованную машину. Сидевший за рулём виновник ДТП попытался уехать с места происшествия, но был задержан случайными свидетелями, причём последним пришлось применить силу.

Со слов граждан, водитель был нетрезв и на обращения не реагировал, пытаясь поскорее покинуть место аварии, в результате чего завязалась потасовка между ним и остальными присутствующими.

Операторы автозаправочной станции, увидев происходящее, успели вызвать наряд Росгвардии, используя «тревожную» кнопку. Прибывший на место наряд задержал нарушителя и передал его сотрудникам ГИБДД.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

На Петербургской заправке жители Северной столицы задержали виновника ДТП

Сегодня, 15:09

После аварии на трассе «Псков» спасателям пришлось применять специальное оборудование, чтобы извлечь пассажирку из разбитого автомобиля

Вчера, 19:49

Бдительный житель Всеволожска помог полиции завести уголовное дело на своего арендатора

Вчера, 15:04

Полиция Петербурга выяснила обстоятельства дикого случая с подброшенным к станции скорой помощи убитым человеком

Вчера, 14:54

Генконсульство Казахстана в Северной столице «заминировал» неизвестный

6-01-2022, 14:49

В Ленинградской области изъята крупная партия наркотиков

6-01-2022, 11:09

Трасса М-4 «Дон» поставила антирекорд аварийности: более ста машин разбилось за один день

5-01-2022, 20:54

Жителю Кудрово сделали «подарок» на день рождения, обокрав квартиру

5-01-2022, 18:34

Мошенники в очередной раз обобрали пожилых жителей Ленобласти

5-01-2022, 17:54

В Петербурге по городу гуляет одинокая черная свинья

4-01-2022, 19:54

Полиция Петербурга разыскивает хулиганов, напавших на автобус с битами

4-01-2022, 14:44

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе

3-01-2022, 22:29

Во Всеволожском районе Ленинградской области во второй раз сгорела машина местного депутата

30-12-2021, 13:09

Главе Фрунзенского района Петербурга разбили нос за сделанное замечание

28-12-2021, 16:14

Приезжий из солнечной республики недолго радовался Петербургской щедрости

28-12-2021, 14:04

В городе Фролово произошла очередная массовая гибель людей

28-12-2021, 13:59

В Тосно произошла погоня за малолетним водителем закончилась стрельбой

27-12-2021, 11:54

Лже-соцработницы обокрали пенсионерку из Петербурга на 600 тысяч

26-12-2021, 18:59

На проспекте Просвещения в Петербурге сотрудник ДПС ждал сапёров с гранатой, привязанной к руке изолентой

26-12-2021, 10:54

Липовый «родственник» обокрал петербургских пенсионерок на четыреста тысяч

24-12-2021, 11:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Россиянам автоматически добавят 2 тыс. 600 рублей к пенсии с 8 января

Россиянам автоматически добавят 2 тыс. 600 рублей к пенсии с 8 января

6-01-2022, 10:24

0

С января многие выплаты россиянам будут начисляться в автоматическом режиме. С нового года вступило в силу правило,...

Подробнее
В рождественские морозы Петербург от снега чистят всего 306 единиц спецтехники

В рождественские морозы Петербург от снега чистят всего 306 единиц спецтехники

Вчера, 15:08

0

Убирать улицы заснеженного и заледенелого Петербурга днем 7 января вышло всего 306 уборочных машин, свидетельствуют...

Подробнее
Выяснена истинная причина индексации пенсий граждан в России всего на 5,9%

Выяснена истинная причина индексации пенсий граждан в России всего на 5,9%

Вчера, 13:24

0

Эксперты рассказали об истинной причине проведения индексации пенсий в России в 2022 году всего на 5,9 процентов. Они...

Подробнее
Поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит другому поручению

Поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит другому поручению

Вчера, 13:29

0

Как стало известно информационному источнику solenka.info, поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит...

Подробнее
Беглов посетил каток без маски на фоне нерешенных проблем с плохой уборкой снега

Беглов посетил каток без маски на фоне нерешенных проблем с плохой уборкой снега

6-01-2022, 12:04

0

Пока петербуржцы продолжают испытывать неудобства из-за некачественной уборки снега в городе, губернатор Александр...

Подробнее
Россиян предупредили о подорожании до 25% трех категорий продуктов с 10 января 2022 года

Россиян предупредили о подорожании до 25% трех категорий продуктов с 10 января 2022 года

Вчера, 13:44

0

Такой факт будет неизбежным для всех покупателей. После новогодних праздников в России ожидается новое повышение цен на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Часть российских граждан получит выплату 10 тыс. рублей от ПФР до 25 января 2022 года

Часть российских граждан получит выплату 10 тыс. рублей от ПФР до 25 января 2022 года

6-01-2022, 16:54

0

До 25 января россияне могут получить от Пенсионного фонда денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей. По некоторым...

Подробнее
Трасса М-4 «Дон» поставила антирекорд аварийности: более ста машин разбилось за один день

Трасса М-4 «Дон» поставила антирекорд аварийности: более ста машин разбилось за один день

5-01-2022, 20:54

0

5 января стало недоброй датой для десятков автомобилистов, которые оказались на трассе М-4 «Дон». В пяти массовых ДТП...

Подробнее
Жителю Кудрово сделали «подарок» на день рождения, обокрав квартиру

Жителю Кудрово сделали «подарок» на день рождения, обокрав квартиру

5-01-2022, 18:34

0

Молодой человек, арендующий жильё в Кудрово, отлучился на пять дней отмечать новогодние праздники. Квартира, которую...

Подробнее
США перебрасывают военную технику и войска в Восточную Европу

США перебрасывают военную технику и войска в Восточную Европу

5-01-2022, 22:39

0

Из Германии в Восточную Европу прибывают американские танки. Помимо танков, на восток направляются бронированные...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться