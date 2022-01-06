На Петербургской заправке жители Северной столицы задержали виновника ДТП

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Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером в районе Софийской набережной. Автомобиль, принадлежащий сервису Uber, на большой скорости въехал на территорию заправки и разбил припаркованную машину. Сидевший за рулём виновник ДТП попытался уехать с места происшествия, но был задержан случайными свидетелями, причём последним пришлось применить силу.
Со слов граждан, водитель был нетрезв и на обращения не реагировал, пытаясь поскорее покинуть место аварии, в результате чего завязалась потасовка между ним и остальными присутствующими.
Операторы автозаправочной станции, увидев происходящее, успели вызвать наряд Росгвардии, используя «тревожную» кнопку. Прибывший на место наряд задержал нарушителя и передал его сотрудникам ГИБДД.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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