После аварии на трассе «Псков» спасателям пришлось применять специальное оборудование, чтобы извлечь пассажирку из разбитого автомобиля

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Сегодня около часа дня на трассе «Псков» в районе городского поселения Толмачёво произошло столкновение двух иномарок. Несмотря на то, что удар произошёл по касательной траектории, одна из машин была настолько искорёжена, что сидевшая в ней семидесятилетняя женщина не смогла самостоятельно выбраться из машины. На место происшествия выехала дежурная бригада спасателей в составе четырёх человек и одного ТС.
Сотрудникам МЧС пришлось извлекать зажатую пострадавшую с применением специального оборудования. Используя гидравлический инструмент, они смогли вызволить женщину из стального плена, после чего её забрали присутствующие на месте аварии врачи для оказания медицинской помощи.
На данный момент инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах случившегося.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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