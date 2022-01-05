Бдительный житель Всеволожска помог полиции завести уголовное дело на своего арендатора

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В полицию города Всеволожска накануне поступило заявление от гражданина, который рассказал, что нашёл в вещах арендовавшего у него квартиру мужчины огнестрельное оружие. Как сообщил заявитель, квартиру на Колтушском шоссе он сдал осенью прошлого года.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили пистолет китайского производства и двадцать шесть патронов. В результате проведённой экспертизы выяснилось, что найденный предмет пригоден для стрельбы и относится к классу нарезного короткоствольного огнестрельного оружия.
Через несколько часов полицейскими был задержан и сам предполагаемый хозяин пистолета – сорокалетний безработный житель Петербурга.
Сейчас правоохранителями проводятся следственные действия в рамках возбуждённого уголовного дела по факту незаконного хранения оружия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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