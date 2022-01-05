Полиция Петербурга выяснила обстоятельства дикого случая с подброшенным к станции скорой помощи убитым человеком

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Появившаяся информация о ночном инциденте в Калининском районе, где трое неизвестных привезли к станции скорой помощи зарезанного человека, подтвердилась. Более того, сотрудники полиции уже выяснили обстоятельства произошедшего и задержали предполагаемого убийцу.
Ранее сообщалось о том, что подъехавшие на иномарке к станции скорой помощи мужчины неславянской внешности вынесли из автомобиля тело молодого человека с ножевыми ранениями в области шеи и положили его на землю. Пояснив медикам, что нашли жертву возле станции метро, троица ретировалась.
Проводя следствие по уголовному делу, возбуждённому по 105 статье Уголовного Кодекса (убийство), сотрудники полиции выяснили, что мужчина был зарезан в этой же машине во время разгоревшегося конфликта. Пассажир, нанёсший жертве смертельные ранения, покинул автомобиль, а остальные свидетели придумали версию о том, что убитый якобы был ими найден во время поездки по городу.
Подозреваемый иностранный гражданин задержан. Следствие продолжается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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