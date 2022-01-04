Генконсульство Казахстана в Северной столице «заминировал» неизвестный

Сегодня, 14:49

0

Image 16+
Генконсульство Казахстана в Северной столице «заминировал» неизвестный
Фото из открытых источников

Сегодня утром дипломаты посольства Казахстана получили электронное письмо о том, что здание, где располагается ведомство, заминировано. Неизвестный выдвинул требование об отставке действующего президента страны, в противном случае угрожал привести в действие якобы заложенное на территории генконсульства взрывное устройство.

Сотрудников посольства в срочном порядке эвакуировали, на место были вызваны российские силовики.

Отрабатывая полученную информацию, специалисты провели тщательное обследование здания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. К счастью, информация оказалась ложной, ничего подозрительного на осмотренной территории найдено не было.

Напомним, что власти Казахстана предпринимают сейчас усилия для наведения конституционного порядка в республике в связи с волной протестов, прокатившихся по стране.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Генконсульство Казахстана в Северной столице «заминировал» неизвестный

Сегодня, 14:49

В Ленинградской области изъята крупная партия наркотиков

Сегодня, 11:09

Трасса М-4 «Дон» поставила антирекорд аварийности: более ста машин разбилось за один день

Вчера, 20:54

Жителю Кудрово сделали «подарок» на день рождения, обокрав квартиру

Вчера, 18:34

Мошенники в очередной раз обобрали пожилых жителей Ленобласти

Вчера, 17:54

В Петербурге по городу гуляет одинокая черная свинья

4-01-2022, 19:54

Полиция Петербурга разыскивает хулиганов, напавших на автобус с битами

4-01-2022, 14:44

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе

3-01-2022, 22:29

Во Всеволожском районе Ленинградской области во второй раз сгорела машина местного депутата

30-12-2021, 13:09

Главе Фрунзенского района Петербурга разбили нос за сделанное замечание

28-12-2021, 16:14

Приезжий из солнечной республики недолго радовался Петербургской щедрости

28-12-2021, 14:04

В городе Фролово произошла очередная массовая гибель людей

28-12-2021, 13:59

В Тосно произошла погоня за малолетним водителем закончилась стрельбой

27-12-2021, 11:54

Лже-соцработницы обокрали пенсионерку из Петербурга на 600 тысяч

26-12-2021, 18:59

На проспекте Просвещения в Петербурге сотрудник ДПС ждал сапёров с гранатой, привязанной к руке изолентой

26-12-2021, 10:54

Липовый «родственник» обокрал петербургских пенсионерок на четыреста тысяч

24-12-2021, 11:49

В Москве ребенок-лунатик босиком дошел до школы в 20-градусный мороз

22-12-2021, 18:34

В Санкт-Петербурге таксист порезал двух человек ножом, один скончался

14-12-2021, 13:19

Мигрант, изнасиловавший юную петербурженку, задержан под Петербургом

14-12-2021, 12:49

В Санкт-Петербурге учителя, обвиненного в педофилии, приняли работать на законных основаниях

12-12-2021, 18:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Дадут деньги уже в январе: ПФР начал прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей

Дадут деньги уже в январе: ПФР начал прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей

3-01-2022, 23:29

0

С начала 2022 года в Пенсионном фонде России начался прием заявлений на денежные выплаты, которые ранее в ПФР не...

Подробнее
Даже меньше, чем было. Пенсия за январь неприятно удивила граждан РФ

Даже меньше, чем было. Пенсия за январь неприятно удивила граждан РФ

4-01-2022, 15:09

0

Январские выплаты уже начали приходить пенсионерам и, как оказалось, не у всех граждан пенсия стала больше. С 1 января...

Подробнее
Россиянам автоматически добавят 2 тыс. 600 рублей к пенсии с 8 января

Россиянам автоматически добавят 2 тыс. 600 рублей к пенсии с 8 января

Сегодня, 10:24

0

С января многие выплаты россиянам будут начисляться в автоматическом режиме. С нового года вступило в силу правило,...

Подробнее
Пенсионеров в РФ решили перевести на новый вид пенсии в январе

Пенсионеров в РФ решили перевести на новый вид пенсии в январе

4-01-2022, 23:49

0

Это значительно облегчит жизнь многим гражданам. Специалисты рассказали о пенсионерах, которых смогут перевести на...

Подробнее
Граждан в РФ обрадовали новой выплатой в 5 000 рублей с 7 января 2022 года

Граждан в РФ обрадовали новой выплатой в 5 000 рублей с 7 января 2022 года

4-01-2022, 19:54

0

Уже в ближайшие дни многие россияне смогут получить новую денежную выплату. Деньги зачислят гражданам на карту, но...

Подробнее
Единовременная выплата 19 000 рублей пенсионерам с 5 января: ПФР выступил с разъяснением

Единовременная выплата 19 000 рублей пенсионерам с 5 января: ПФР выступил с разъяснением

4-01-2022, 13:49

0

Некоторые российские интернет-ресурсы откровенно спекулируют на пенсионной теме, принимая во внимание, что многие...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«В РФ медицина будто пытается угробить пациента и врача». Социолог Темкина о срыве вакцинации

«В РФ медицина будто пытается угробить пациента и врача». Социолог Темкина о срыве вакцинации

4-01-2022, 12:09

0

Социолог Анна Темкина раскритиковала вакцинацию в России, отметив, что предпринимаемые сейчас шаги не позволят решить...

Подробнее
Делягин сделал прогноз об экономическом будущем России в 2022 году

Делягин сделал прогноз об экономическом будущем России в 2022 году

Вчера, 17:14

0

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин озвучил перспективы экономического будущего России на...

Подробнее
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе

3-01-2022, 22:29

0

Сегодня днём, в районе двух часов, на восемьдесят втором километре трассы Р-23 «Псков» произошло столкновение трёх...

Подробнее
Беглов посетил каток без маски на фоне нерешенных проблем с плохой уборкой снега

Беглов посетил каток без маски на фоне нерешенных проблем с плохой уборкой снега

Сегодня, 12:04

0

Пока петербуржцы продолжают испытывать неудобства из-за некачественной уборки снега в городе, губернатор Александр...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться