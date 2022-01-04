Генконсульство Казахстана в Северной столице «заминировал» неизвестный

Сегодня утром дипломаты посольства Казахстана получили электронное письмо о том, что здание, где располагается ведомство, заминировано. Неизвестный выдвинул требование об отставке действующего президента страны, в противном случае угрожал привести в действие якобы заложенное на территории генконсульства взрывное устройство.

Сотрудников посольства в срочном порядке эвакуировали, на место были вызваны российские силовики.

Отрабатывая полученную информацию, специалисты провели тщательное обследование здания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. К счастью, информация оказалась ложной, ничего подозрительного на осмотренной территории найдено не было.

Напомним, что власти Казахстана предпринимают сейчас усилия для наведения конституционного порядка в республике в связи с волной протестов, прокатившихся по стране.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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