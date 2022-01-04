Генконсульство Казахстана в Северной столице «заминировал» неизвестный

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Сегодня утром дипломаты посольства Казахстана получили электронное письмо о том, что здание, где располагается ведомство, заминировано. Неизвестный выдвинул требование об отставке действующего президента страны, в противном случае угрожал привести в действие якобы заложенное на территории генконсульства взрывное устройство.
Сотрудников посольства в срочном порядке эвакуировали, на место были вызваны российские силовики.
Отрабатывая полученную информацию, специалисты провели тщательное обследование здания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. К счастью, информация оказалась ложной, ничего подозрительного на осмотренной территории найдено не было.
Напомним, что власти Казахстана предпринимают сейчас усилия для наведения конституционного порядка в республике в связи с волной протестов, прокатившихся по стране.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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