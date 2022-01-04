В Ленинградской области изъята крупная партия наркотиков

Сегодня, 11:09

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В Ленинградской области изъята крупная партия наркотиков
Фото из открытых источников

Накануне вечером стали известны детали операции по поимке наркоторговцев, проведённой правоохранительными органами на территории Ленинградской области. Сообщается, что сотрудники полиции задержали пять человек, которых подозревают в торговле запрещёнными веществами. Правоохранители обнаружили и изъяли более шестидесяти килограмм различных наркотических средств. Помимо этого, один из подозреваемых хранил у себя дома около ста пятидесяти килограммов сырья для изготовления зелья.

Произведённую незаконным образом запрещённую продукцию наркодилеры сбывали в Лужском и Гатчинском районах области. Задержанные хранили наркотики в местах своего проживания, где они и были обнаружены в ходе обысков.

Как выяснили оперативники, все члены преступного сообщества уже имели судимости, мерой пресечения подозреваемых избрано заключение под стражу. По результатам расследования возбуждено несколько уголовных дел.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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