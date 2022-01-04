В Ленинградской области изъята крупная партия наркотиков

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня
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Накануне вечером стали известны детали операции по поимке наркоторговцев, проведённой правоохранительными органами на территории Ленинградской области. Сообщается, что сотрудники полиции задержали пять человек, которых подозревают в торговле запрещёнными веществами. Правоохранители обнаружили и изъяли более шестидесяти килограмм различных наркотических средств. Помимо этого, один из подозреваемых хранил у себя дома около ста пятидесяти килограммов сырья для изготовления зелья.
Произведённую незаконным образом запрещённую продукцию наркодилеры сбывали в Лужском и Гатчинском районах области. Задержанные хранили наркотики в местах своего проживания, где они и были обнаружены в ходе обысков.
Как выяснили оперативники, все члены преступного сообщества уже имели судимости, мерой пресечения подозреваемых избрано заключение под стражу. По результатам расследования возбуждено несколько уголовных дел.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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