Трасса М-4 «Дон» поставила антирекорд аварийности: более ста машин разбилось за один день

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня
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5 января стало недоброй датой для десятков автомобилистов, которые оказались на трассе М-4 «Дон».
В пяти массовых ДТП на территории Тульской области столкнулись сто восемнадцать автомобилей. По сообщению пресс-службы МВД по региону, пока известно об одиннадцати пострадавших, включая двоих детей.
Ефремовский район: около тридцати машин разом столкнулись на двести восемьдесят четвёртом километре, на протяжении ещё двух километров от этого места в сторону Воронежа столкнулись ещё шестнадцать машин.
Киреевский район: на двести семнадцатом километре в сторону Москвы произошло массовое ДТП с участием пятидесяти пяти автомобилей. Километром далее столкнулись десять машин, ехавших в противоположном направлении.
Веневский район: на сто семнадцатом километре в направлении Воронежа очередная авария «собрала» семь единиц транспортных средств.
Сейчас движение по трассе в сторону столицы перекрыто сотрудниками ГИБДД. Транспорт направляется в объезд.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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