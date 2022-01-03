Трасса М-4 «Дон» поставила антирекорд аварийности: более ста машин разбилось за один день

Сегодня, 20:54

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Трасса М-4 «Дон» поставила антирекорд аварийности: более ста машин разбилось за один день
Фото из открытых источников

5 января стало недоброй датой для десятков автомобилистов, которые оказались на трассе М-4 «Дон».

В пяти массовых ДТП на территории Тульской области столкнулись сто восемнадцать автомобилей. По сообщению пресс-службы МВД по региону, пока известно об одиннадцати пострадавших, включая двоих детей.

Ефремовский район: около тридцати машин разом столкнулись на двести восемьдесят четвёртом километре, на протяжении ещё двух километров от этого места в сторону Воронежа столкнулись ещё шестнадцать машин.

Киреевский район: на двести семнадцатом километре в сторону Москвы произошло массовое ДТП с участием пятидесяти пяти автомобилей. Километром далее столкнулись десять машин, ехавших в противоположном направлении.

Веневский район: на сто семнадцатом километре в направлении Воронежа очередная авария «собрала» семь единиц транспортных средств.

Сейчас движение по трассе в сторону столицы перекрыто сотрудниками ГИБДД. Транспорт направляется в объезд.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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