Жителю Кудрово сделали «подарок» на день рождения, обокрав квартиру

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня
С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...Подробнее
Молодой человек, арендующий жильё в Кудрово, отлучился на пять дней отмечать новогодние праздники. Квартира, которую снимает мужчина, расположена на первом этаже дома на проспекте Строителей.
Когда вчера вечером он вернулся к себе, то обнаружил взломанную дверь и пропажу ноутбука, зарядного устройства, флеш-карты, колонок и десяти тысяч рублей. К набору электроники вор прихватил ещё и перфоратор.
Обиднее всего для потерпевшего, что на следующий день он собирался отмечать свой тридцать четвёртый рождения. Сумму ущерба оценена им примерно в сорок пять тысяч рублей.
Полицейские приняли у мужчины заявление о краже. Теперь правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...Подробнее
С начала 2022 года в Пенсионном фонде России начался прием заявлений на денежные выплаты, которые ранее в ПФР не...Подробнее
Индексация пенсий неработающим пенсионерам в России вот уже несколько недель является «горячей» темой для СМИ. С Нового...Подробнее
Далеко не всем пенсионерам в январе повысят пенсию, предупреждают эксперты. О том, кому не стоит ожидать повышения...Подробнее
Пожилых граждан РФ обрадовали новостью, сообщив о том, что их ждет единоразовая денежная выплата. Власти уже подписали...Подробнее
Январские выплаты уже начали приходить пенсионерам и, как оказалось, не у всех граждан пенсия стала больше. С 1 января...Подробнее
О дополнительной выплате для пенсионеров рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам...Подробнее
Это значительно облегчит жизнь многим гражданам. Специалисты рассказали о пенсионерах, которых смогут перевести на...Подробнее
Уже в ближайшие дни многие россияне смогут получить новую денежную выплату. Деньги зачислят гражданам на карту, но...Подробнее
Пенсионерам Российской Федерации рассказали о том, какова причина, что они не могут получать фиксированную прибавку к...Подробнее
Комментировать