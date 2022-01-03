Жителю Кудрово сделали «подарок» на день рождения, обокрав квартиру

Молодой человек, арендующий жильё в Кудрово, отлучился на пять дней отмечать новогодние праздники. Квартира, которую снимает мужчина, расположена на первом этаже дома на проспекте Строителей.

Когда вчера вечером он вернулся к себе, то обнаружил взломанную дверь и пропажу ноутбука, зарядного устройства, флеш-карты, колонок и десяти тысяч рублей. К набору электроники вор прихватил ещё и перфоратор.

Обиднее всего для потерпевшего, что на следующий день он собирался отмечать свой тридцать четвёртый рождения. Сумму ущерба оценена им примерно в сорок пять тысяч рублей.

Полицейские приняли у мужчины заявление о краже. Теперь правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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